GlobalFoundries斥資10億美元 紐約擴建第二家晶圓廠

代工廠 GlobalFoundries (格芯；格羅方德) 宣布斥資 10 億美元，將在紐約大規模擴建第二家晶圓廠。

GlobalFoundries 週一宣布將在美國進行大規模擴廠計畫，將斥資 10 億美元於紐約州中馬爾他鎮 (Malta) 總部附近建造第二家晶圓廠，期望將馬爾他晶片產量提高一倍，以解決全球晶片短缺問題。

GlobalFoundries 執行長考菲爾德 (Tom Caulfield) 週一發表聲明稱，預計在未來十年將比過去 50 年成長得更加快速，GlobalFoundries 正發揮作用，共同努力滿足對技術創新不斷增長的需求，以造福人類。

上週末英特爾傳出有意砸重金 300 億美元收購 GlobalFoundries ，提升本身晶片生產能力，劍指台積電、三星。

Baird 分析師稱，英特爾至少從 4 月份就開始該談判。英特爾則回應，尚處於與持有 GlobalFoundries 的穆巴達拉投資公司間討論階段，尚未敲定此交易。

GlobalFoundries 目前為世界第四大晶圓代工廠，僅次於台積電、三星電子和及聯電 (UMC)。

截稿前，半導體股週一普遍疲軟，英特爾 (INTC-US) 暫跌 1.28% 至 54.25 美元。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1%，暫報每股 114.49 美元。費城半導體指數 (SOXX) 暫跌 0.69%。