Robinhood解除所有交易限制 GameStop大舉反彈

週五 (5 日) 美國零佣金股票交易平台 Robinhood 解除所有交易限制，允許購買 GameStop 和 AMC 等 Reddit 散戶追捧的股票，GameStop 週五大舉反彈、數度融斷漲停。

GameStop 向來是空頭狙擊的頭號目標，大批散戶在社群媒體上極力吹捧後，散戶炒股炒到失去理性。上週 Robinhood 對多家被這些散戶盯上的公司股票限制了交易。

這引發 Reddit 的股民和政客不滿，指責 Robinhood 的交易限制是為了保護對沖基金。美國民主黨進步派眾議員 Ocasio-Cortez 要求國會對該公司進行聽證會。

Robinhood 則反駁，限制交易是為了保護投資人，以遵守財務規定和清算所存款要求。

美股散戶鄉民打垮對沖基金引發白宮與國會關切，美國財政部正開始探索如何防止類似事件再次發生時，Robinhood 週五宣布交易限制解除，此前該平台官網顯示，GameStop 股票交易限額為 500 股，而 AMC 股票交易限額為 5500 股。

此舉促使 GameStop (GME-US) 週五開盤大漲，一度飆升 78%，數度融斷漲停。

巴雷特資產管理公司首席投資長 Amy Kong 表示，由於某些經紀公司昨日宣佈解除所有交易限制，可能會再次看到一些買家進入市場。很難評估這一傳奇是否已經結束，但散戶逼空動能可能會透過另一檔股票重新復甦。