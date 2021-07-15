〈馬國祭封城令〉精成科馬國廠獲准復工 估7/23產能可拉升到8成

PCB 廠精成科 (6191-TW) 馬國廠因員工染疫確診，7 月 3 日起全廠區全面停工清消防疫，是疫情以來首家遭停工的台系 PCB 廠，精成科今 (15) 日指出，馬國廠區已獲准復工，但受限部分員工仍遭隔離防疫，最快要到 7 月 23 日才能恢復到 8 成工作人力。

新冠變種病毒疫情延燒，馬來西亞政府多次實施移動管制措施，以遏制疫情再擴大，並要求企業配合調整廠區人力出勤設限，精成科馬來西亞廠因同一廠區同一部門 9 名員工確診，遭當地政府要求全廠區全面停工清消。

精成科主管指出，即使馬國當地政府已經同意精成科馬來西亞檳城廠可恢復 8 成人力上班，但目前仍因有部分員工仍處於隔離期間無法到班，產能因此受限，預估最快 7 月 23 日才能恢復到 8 成的上限。

精成科是透過海外購併模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，由於 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞檳城也有設廠，精成科 2018 年完成購併後，對馬國生產線已投上億元資本支出，用於改善製程。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約是 PCB 20 萬呎，以生產車用板為主，占精成科集團營收比重低於 5%。