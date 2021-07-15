台股站上萬八新高 下半年靠科技電子歸隊助攻多頭

聯準會鴿派立場暫時消弭市場對通膨的疑慮，台股今 (15) 日開高走高，收在 18034 點歷史新高，富蘭克林華美投信表示，短線雖有變種病毒影響，但不至於影響經濟正成長趨勢，上半年傳產類股表現火紅，下半年科技股有機會因旺季來臨轉強，看好台股後市。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，新冠病毒變異株 Delta 病毒肆虐，各地疫情頻傳，但目前台灣市場疫情有逐漸趨緩，加上台灣經濟成長率 GDP 靠進出口產業，因此雖有疫情干擾，但台灣第二季的 GDP 應不至於小於 0 落入負成長。

從產業面來看，周書玄分析，客戶存貨與未交貨訂單缺口開始收斂，但存貨仍偏低，加上零售存銷比處於歷史低水位，故顯示未來庫存回補力道強勁，銷售出貨應不至於降低。

此外，2017 年起有美中貿易戰對立的情況發生後，觀察其狀況仍有利台灣各產業出口比重上升、受惠國際上轉單效應發酵後，有利台灣產業出口成長。

周書玄表示，市場短期資金操作雖偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主因在於產能供給瓶頸與國際運輸出現問題，但下半年科技旺季來臨，看好第二季已經整理過的電子股，例如科技上游半導體、車用電子、雲端網通與 Apple 手機概念股。

另外，看好解封後終端消費復甦的概念如: 餐廳、戶外休閒器材、汽車類、觀光旅遊等，預期皆可望逐漸改善。

富蘭克林華美投信認為，目前台灣經濟基本面無虞、新冠肺炎疫情逐日趨緩，加上疫苗開始施打，皆有助於商業運作好轉，第三季建議仍應均衡布局科技與傳產股。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，大盤持續在萬八附近震盪，看好下半年整體台廠企業獲利持續上修，讓台股本益比同步下降，目前台股本益比評價已低於 5 年均值的 16.1 倍，且時間進入傳統科技股旺季，除有利於類股輪轉，吸引資金重返電子股。

至於半導體產業部分，葉獻文認為，下半年仍有成長契機，除了供應面仍吃緊外，中美貿易戰限縮了中國的半導體產業，根據統計，2020 中國進口半導體晶片相較前一年大增 465 億美元，半導體逆差金額擴大至 2339 億美元，此狀況不僅有利於台灣半導體供應鏈，也讓半導體產業具有加速轉型的契機。

葉獻文表示，目前電子股成交比重為 47.6%，相較之前低於三成已明顯成長，加上第三季向來是科技股傳統旺季，預料有助於科技產業的投資人氣持續增溫。