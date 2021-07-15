Reddit鄉民熱潮不再 迷因股泡沫敗像盡露

隨著 reddit 論壇上鄉民的炒作聲暫歇，投資人也開始意識到迷因股泡沫般的漲勢和企業營運的現實，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 周三（14 日）暴跌 15%，股價從 6 月高點直接腰斬，本月迄今跌幅達 41%。

其他迷因股也跟著下跌，本月以來，GameStop(GME-US) 累計下跌逾 21%，Clover Health 與 Clean Energy Fuels 分別下跌 34.8 和 22.6%。

雖然此次回檔並沒有對今年強勁的反彈造成重大影響，但這可能是投資人失去耐心急著脫手的跡象，原因包括 AMC 債務問題仍無起色。此外，該公司最近出售股票也在一定程度上稀釋現有股東的股權。

巴萊克全球股票衍生商品與美股投資策略主管 Maneesh Deshpande 表示，這些迷因股下跌速度很快，雖然目前這些股票仍處在歷史高點，但未來也可能跌得深。

AMC 股價今年為止仍上漲逾 1,400%，GameStop 同期漲幅超過 780%，而驚人漲幅背後的推手是 reddit 論壇上鄉民，目的是為讓做空股票藉此獲利的機構嚐到苦頭。其中 GameStop 也因此從羅素 2000 的小盤股指數晉升至羅素 1000 的大盤股指數。

S3 數據顯示，AMC 有 13.8% 的流通股遭做空，過去一周做空股票增加 6.2%，而 GameStop 過去一周的空單餘額比率上升至 13.3%。

大空頭：迷因股將如網路與房地產泡沫般崩潰

AMC 上周表示擬發行 2,500 萬股新股，不過 Loop Capital Markets 估計，AMC 債務纏身，到年底還有高達 45 億美元的淨債務與延繳租金，槓桿率相當高。

Loop Capital Markets 分析師 Alan Gould 表示，AMC 獲得大量市占率的希望不大，該公司將不得不把募集來的資金用在收購、債務清償以及薪水支付上。

至於 GameStop，儘管該公司最近在新股發行中募集約 17 億美元，計畫用在電子商務轉型，同時上個月也將兩名亞馬遜高層納入麾下，但投資人對成果仍然持疑。

電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 本月接受金融媒體巴隆周刊（Barron’s）採訪時表示，他認為迷因股將如同過去網路與房地產泡沫般崩潰。

FactSet 調查數據顯示，研究 AMC 與 GameStop 的華爾街分析師皆未給予兩檔股票買進評等。