〈焦點股〉台積電法說登場前夕 供應鏈沾光強漲

台積電法說登場前夕，法人積極搶進布局，相關設備廠同步沾光，獲得買盤青睞，除了 AOI 檢測廠晶彩科 (3535-TW) 亮燈漲停外，包括家登 (3680-TW)、漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、閎康 (3587-TW)、京元電 (2449-TW)、光洋科 (1785-TW)、弘塑 (3131-TW) 等多檔供應鏈，今 (14) 日盤中漲勢也相當強勁。

台股今天陷高檔震盪，台積電率電子權值股強力撐盤，一度漲逾 1%，最高來到 615 元，漲幅隨後縮至 1% 內，不過，外資已經提前進場押寶，由於台積電未來 3 年預計投資千億美元擴產，並投入先進製程研發，帶動相關供應鏈走勢。

晶彩科股價直奔漲停，達 18.95 元，創波段新高；EUV 光罩盒供應商家登盤中也勁揚逾半根停板，站回 300 元關卡，為 5 月上旬以來的高點。

此外，EUV 設備模組代工廠帆宣、無塵室承包商漢唐、高端檢測與分析閎康、靶材廠光洋科、應材供應鏈京鼎、濕製程設備業者弘塑等，今日同步獲得資金點火，股價表現強勢。

家登 6 月合併營收 2.02 億元，年減 36.7%；第二季營收 6.1 億元，季減 4.4%；上半年營收 12.48 億元，年增 1.5%，為歷史同期新高。隨著半導體大廠資本支出增加，公司看好，下半年業績可望顯著成長。

濕製程設備業者弘塑 6 月營收 27.45 億元，年增 36.8%；第二季營收衝上 80 億元，季增逾 2 成；上半年營收創同期新高，達 145.78 億元，年增 29.18%。