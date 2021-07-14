〈台股盤後〉台積電拉尾盤黑翻紅 跌點收斂守住短均線

台股今 (14) 日周選擇權結算，傳產股成重災區，不過在台積電翻紅、台達電大漲，以及金控雙雄拉抬下，尾盤跌勢收斂，終場小跌 1.77 點或 0.01%，收 17845.75 點，守住 5 日及 10 日短均線，成交金額 5732.9 億元。

觀察今日權值股表現，傳產股仍是重災區，資金持續由傳產轉進電子，貨櫃三雄長榮跌停，陽明重挫 7.4%、萬海也跌 1.9%，航空雙雄華航以及長榮航也跌 1% 以上，整體航運股表現續弱。

鋼鐵指標中鴻及大成鋼則各跌逾 3%，中鋼也跌 1.6%，華新跌 1.8%；紡織製鞋相關的儒鴻以及豐泰也跌逾 2%，寶成跌 1.3%；另外如億豐、正新、統一等傳產股也表現弱勢，僅台玻漲 6%，在傳產股一片綠中最為強勢。

以電子權值來看，台積電最後一盤黑翻紅，收漲 1%，台達電更大漲半根漲停，大立光也漲 1.8%。聯發科、聯發科小漲做收，其餘如 ABF 載板相關的欣興大漲 5%，南電也漲逾 3%。

不過，鴻海尾盤下壓收跌，在主要電子權值中表現相對弱勢，另外昨日攻漲停的華邦電，今日重挫 7.7%，旺宏也跌逾 3%；面板雙虎友達跌 5%、群創跌 3.7%，智邦、AES-KY 等也收跌 3-4%，均是今日較弱勢的電子股。

而金融股也是今日助大盤跌勢收斂的功臣，富邦金漲 2.5%、國泰金漲 1.6%，開發金、第一金、永豐金、合庫金也同步走揚。