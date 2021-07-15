物聯智慧加入MIH聯盟 再攜手歐特斯布局車聯網

邁入車聯網世代，全自動駕駛不可或缺的關鍵技術之一，即是車輛的智慧影像監控與安全防護，物聯智慧 (6565-TE)(以下稱 TUTK) 布局車聯網技術研發，今年四月正式加入鴻海「MIH 電動車開放平台」，期待能在 MIH 軟體開放平台上運用擅長的影像連線與傳輸技術，為台灣車聯網產業貢獻一己之力。

以物聯網影像連線技術聞名業界， TUTK 從消費型網路攝影機、雲端錄影等應用，將技術延伸至車用影像監控，並結合車隊管理系統，提供車聯網整體解決方案，為車用影像設備廠商、系統整合商全套的影像監控解決方案。

藉由物聯網的實戰經驗與研發實力，是 TUTK 得以加入「MIH 電動車開放平台」的最佳本錢。鴻海 MIH 甫於今年六月召開成立大會，以軟體、硬體雙軌募集各路廠商一起創造台灣電動車產業的活絡發展，在近 1700 家會員廠商中有 20% 為軟體相關，TUTK 即是以軟體及物聯網雲端方案提供者的角色加入 MIH，該公司董事長郭啟銘期待未來能與其他聯盟成員密切合作，以各自的專長來達到優勢互補、降低開發費用和加速開發時程的目標。

TUTK 以開發點對點影像串流技術為基礎，因看好車用市場商機，進一步開發網路即時通訊技術 (WebRTC)，可輕鬆嵌入車隊管理後台系統，透過行動裝置或任一瀏覽器即可查看即時行車影像的解決方案，可協助公眾交通運輸業、車隊管理業者、車用系統整合商降低伺服器開發、平台管理人力和頻寬使用的成本。此外，該技術採用數據包傳輸層安全協議 (DTLS) 和安全即時傳輸協議 (SRTP) 確保數據傳輸安全無虞，並具備傳輸快速與超低延遲的優勢。

以 TUTK 與晶睿通訊旗下子公司歐特斯 (以下稱 OTUS) 近期合作開發的雙鏡頭行車記錄器為例，TUTK 將其軟體開發套件 (SDK) 與行車記錄器整合後，車隊管理平台只需透過內嵌式影片播放器 (iframe player) 即可查看多頻道即時影像，不須另外安裝 app 或執行外掛程式，兩家公司軟硬體整合的跨界合作，將幫助車載資通訊服務商加速推出車隊影像管理方案給他們的客戶採用。

TUTK 除了提供影像傳輸技術之外，可配合客戶需求，提供 Open API 與第三方 AI 技術整合，讓車用影像監控方案具備 AI 辨識功能，例如監控車外行車狀態、車內司機或乘客的違規行為，以防止疲勞駕駛、分心，或劫財暴力等事件，同時可雲端保存事件發生當下的影像紀錄，作為後續車隊人員管理或法律舉證之用。

5G 網路的佈建與覆蓋率提升將為各類產業生態創造加速的演進機會，其中最讓人期待的即是汽車領域。TUTK 也看好車聯網的發展潛力，因此投入鴻海 MIH 成為電動車開發的生力軍，而與 OTUS 的合作則是進一步實現以軟體為硬體賦能加值的最佳案例。TUTK 將持續與更多合適的車聯網領域夥伴締結合作，整合各自技術與資源，攜手開創更多商機。