對抗中國在亞洲影響力 傳白宮擬推多國數位貿易協議

彭博周一 (12 日) 引述知情人士報導，為了設法抑制中國在亞太地區的影響力，白宮官員正討論一項涵蓋印太經濟體的數位貿易協議。

知情人士表示，潛在協議細節仍在起草中，協議成員可能包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡等國家。

此外，知情人士說，該協議可能制定數位經濟的標準，包括數據運用、貿易便利化、電子通關方面的規範，意味著拜登政府似乎有意尋求新的貿易機會。拜登上任初期把重點放在執行現有協議，而非延續川普政府政策，推動與英國、肯亞的既有談判。

一名白宮官員表示，目前尚未做出任何決定，但政府有意在包括數位貿易等許多領域深化與印太地區的關係。

該政策也意味著自前總統川普 2017 年退出跨太平洋夥伴全面進展協議 (CPTPP) 後，拜登政府正針對全球最具經濟、戰略意義地區的經濟計畫做出初期行動。

相關協議一大支持者之一、美國前代理副貿易代表 Wendy Cutler 建議，可以藉由現有的協議佈局，包括美日數位貿易協議，以及新加坡與澳洲、紐西蘭、智利等國家之間達成的數位經濟夥伴關係協議。

Cutler 認為，數位貿易協議將讓美國重回亞洲的貿易競爭，並同時考慮重回 CPTPP 的好處。

白宮印太事務協調官康貝爾 (Kurt Campbell) 上周二也對外釋出推動相關協議的可能性，他表示為了讓美國在亞洲確實發揮作用，需要明示經濟計畫與一系列接觸，相關資訊將在接下來一段時間出爐。

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