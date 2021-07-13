拓展企業軟體市場 博通傳將以200億美元收購SAS

華爾街日報 (WSJ) 周一 (12 日) 引述知情人士報導，博通 (AVGO-US) 正在就收購商用分析軟體 SAS Institute 進行談判，這是收購巨擘拓展商用軟體市場的新舉措，預計該談判幾周內將會塵埃落定。

知情人士表示，若談判順利，此收購案有望在未來幾周內敲定，SAS 潛在收購價值落在 150 億至 200 億美元之間，其中包括承擔的債務並會依據資產負債表上的現金進行調整。SAS 主要銷售商業數據分析、管理的軟體。

此消息傳出後，博通周一股價一度上漲近 3%，終場收斂至 1.16% 以每股 485.75 美元作收。該股過去一年上漲約 50%，目前市值接近 2000 億美元。

博通的半導體帝國很大一部分也是透過收購所建立，2018 年曾傳出考慮收購高通 (QCOM-US)，隨後遭美國前總統川普以國安隱憂為由阻止，目前博通已將其總部從新加坡遷至美國。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）一直希望推動業務多元化發展，並計劃擴大利潤豐厚的軟體領域版圖。2018 年博通以約 190 億美元的價格收購 IT 管理軟體 CA Technologies ，隔年再以約 107 億美元收購防毒軟體業者 Symantec 的企業業務。

博通收購 CA Technologies 後增加企業軟體產品，以吸引企業客戶並與微軟等公司競爭，目前軟體收入約占博通總收入的 28%。

大型科技業近年來都致力於軟件業務發展，如 Salesforce.com 公司去年以 277 億美元收購商用通訊軟體 Slack，微軟也在今年早些時候同意支付 160 億收購 Nuance。

不過，大型併購活動也可能會受到政府監管機構干擾，尤其是科技領域，拜登上周簽署行政命令，鼓勵政府監管機構採用新政策，以控制亞馬遜和臉書等大型科技業不斷成長的規模和權力，遏制產業整合、對科技巨頭採取更嚴厲的措施。