國內疫情趨緩 6月金融風險指數微降至99 仍寫今年次高

國內疫情趨緩，台灣金融風險指數 (TAIFRI) 也略為下降，6 月風險指數為 99 分，較前月下降 0.1，但受企業放款微幅成長、股市本益比攀升、房價租金比走高與高收益債投資比重上升等四大因素影響，6 月風險指數仍創今年來次高。

金融研訓院今 (12) 日發布 6 月金融風險指數，指數雖較 5 月本土疫情爆發時微幅下降，但仍是今年以來次高紀錄。

金融研訓院指出，走過 5 月疫情爆發高峰期後，6 月下旬起陽性確診率逐漸下滑，隨著疫情逐步趨緩，市場轉而看好下半年疫情可望明顯趨緩，國內經濟恢復動能無虞，投資人重拾交易信心，台指選擇權波動指數明顯下滑，顯示資產價格波動風險漸趨和緩。

但要注意的是，6 月股市資金輪動速度快，成交量維持高檔走勢強勁，大盤本益比未受疫情影響，創下今年 3 月以來次高，然而風險溢酬亦較 5 月下滑，需留意股市量價風險。

在企業部門方面，BBB 等級公司債券利率已連續四個月下滑，但因基期較高，因此 6 月企業放款成長率略為下滑，不過因應疫情衝擊，政府祭出的紓困 4.0 方案也在 6 月啟動，包括國內銀行業對勞工、中小企業紓困貸款與利息補貼方案實施標準放寬或加碼措施。

金融研訓院指出，在政府信用保證機制與紓困貸款的措施下，企業資金供給緊縮情況並不明顯。

至於不動產部分，疫情影響住宅市場房屋租金價格下滑，房價租金比已創下 2020 年 11 月以來的新高，使得住宅部分市場風險上揚，另外受居家辦公影響，導致商辦空間需求下滑，商辦租金漲勢也有趨緩甚至走跌的現象。

不過值得注意的是，台北市新增房貸核貸成數在政府政策的影響下連續三個月下滑，今年以來平均核貸成數僅 64% 到 66%，相較之前的 68% 到 70% 明顯趨緩，顯示銀行積極配合政府的房市政策，加上實價登錄 2.0、房地合一稅新制，以及國內疫情的影響，短期內可能對房價有抑制的效果，目前國內不動產市場風險仍屬平穩。