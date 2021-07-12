蘋果啟動拉貨 匯鑽科6月營收重返1億元大關 年增67%

蘋果 (AAPL-US) 推出 Beats Studio Buds 真無線降噪入耳式耳機，匯鑽科 (8431-TW) 提供充電盒內金屬接頭及充電線表面處理業務，加上下半年蘋果將推新產品，匯鑽科 (8431-TW) 6 月營收達 1 億元，月增 4 %，年增 67.96%，第二季營收 2.87 億元，季減 14.68%，年增 31.78%，累計 2021 年上半年營收為 6.24 億元，年增 51.67%。

蘋果近日推出 Beats Studio Buds 耳機，價格低於同類型的 AirPods 真無線耳機，充電採用 Type-C、而非蘋果裝置上常見的 Lightning 插孔。

業界指出，匯鑽科取得蘋果 Beats Studio Buds 耳機充電盒內相關訂單，包含金屬接頭表面處理，及充電線頭表面處理業務，6 月開始出貨，接下來蘋果將陸續推出新品，包含新款 Airpods 與 iPhone，匯鑽科也迎來下半年市場旺季。

匯鑽科去年新建泰國廠，獲國際硬碟廠認證出貨，去年 9 月起營收開始走強、今年 1 月營收再以 1.35 億元創歷史新高。

匯鑽科今年上半年合併營收創同期新高，占營收比重達 9 成的 3C 及硬碟兩大產品線，均有顯著貢獻。3C 產品方面，公司對美系大廠新款支援 Type C 規格產品業務量持續增加，產品涵蓋筆記型電腦、平板及手機，其中以手機相關業務量年增率超過 5 成最明顯。

硬碟產品部份，匯鑽科成長動能主要來自 3.5 吋硬碟，目前主要應用在伺服器，隨著全球遠距經濟蓬勃發展，推升雲端運算、資料中心及高速存取傳輸等需求大幅增加，匯鑽科 3.5 吋商用硬碟產品的表面處理業務量也顯著提升，隨著泰國廠生產規模持續提升，對公司整體營收獲利貢獻可望持續增加。