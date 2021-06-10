〈金融風險指數〉疫情衝擊 銀行未來三個月最關心這四個風險

金融研訓院對國銀就未來三個月風險情勢觀察進行問卷調查，結果顯示，受疫情影響，銀行業者未來三個月，最關注海外曝險部位、國內房貸與企金逾放升高風險，存放利差下滑壓力，以及股匯市波動加大等四大風險來源。

海外曝險部分，金控最大投資曝險為美國，雖然已透過廣施疫苗控制疫情，經濟顯著復甦，但在台股強勢、外資對新台幣升值預期力道加強，加上出口商拋匯及美元持續弱勢效應下，應留意海外放款與投資的匯率的風險效應。

其次是疫情對國銀的影響，統計今年第 1 季國銀平均呆帳覆蓋率 598.83%，較去年底的 623.24% 略為下滑，在國內疫情衝擊下，新一波的企業紓困貸款上路，後續疫情的衝擊是否會導致逾放上升，成為銀行緊盯重點。

此外，受原物料價格大漲、通膨預期持續升溫影響，銀行原本預期升息機率提升，但國內疫情爆發，使得銀行對央行貨幣政策走勢預期出現變化，預期未來三個月國內貨幣政策不排除進一步寬鬆。

報告指出，國內疫情發展是否影響央行貨幣政策進一步寬鬆，以及資金供需變化可能導致利差繼續向下調整，進一步影響銀行獲利空間，為國內銀行業者未來三個月持續關注的議題。

金融研訓院表示，國內疫情衝擊民間消費及企業經營，短期恐影響銀行業資產品質及獲利目標，在國內疫情尚未平息前題下，可能讓國銀下修今年獲利成長目標，但預期幅度不會太大。

金融研訓院進一步說明，主要是國際市場景氣回溫，出口動能依舊十分強勁，除半導體及資通訊設備仍維持強勢態勢外，包括塑化、金屬、紡織、化學等原物料傳統產業出口表現也大幅翻揚，帶動今年整體出口持續創下單月歷史新高。

另外，國銀去年因應防疫已有數位業務轉型的策略，預估行動銀行新客戶數、網銀交易筆數、數位企金滲透率都將因疫情而大幅成長，國內疫情衝擊國銀業務量及獲利目標的程度預估可望減緩。