【袁志峰專欄】資金及技術面好轉，港股續反彈

今天推介 - 中遠海控 (1919), 上日收市 $14.50

1) 股市前景

恒指連跌 8 日後，上周五反彈，單日轉向是利好的技術訊號。中國 6 月通脹率回落，收市後中國人民銀行宣佈超預期的全面降準 0.5 個百分點，叠加美股三大指數上周五皆創收市新高，預期港股今日繼續反彈，筆者較看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。頭部科技股已具長線吸納價值，可分段買入。

今天推介是中遠海控 (1919) — 主要從事集裝箱航運及集裝箱碼頭業務。公司去年盈利約 99.3 億元 (人民幣 · 下同)，每股盈利 0.81 元，淨負債 424 億元，賬面值 439 億元，即每股賬面值 3.58 元。上周三發盈喜，預計今年中期盈利為 371 億元，即每股中期盈利 3.01 元，反映二季度盈利創新高，達 217 億元，環比增加 41%。股價於上周四及五累跌 17%，可視作好消息出貨的獲利回吐。現價約為中期盈利的 4.0 倍及中期每股賬面值的 1.8 倍。由於集裝箱航運市場持續向好，預期三季度盈利仍可維持高水平。建議買入，目標價 17.0 元，止損價 13.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 22 跌，初段受壓，最多曾跌 291 點報 26862 點，再創年內新低，隨後輾轉上揚，午後高位窄幅震盪，最多曾漲 298 點，收報 27344 點，升 191 點或 0.7%。成交額按日減 9% 至 1868 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨買入約 33 億元，包括淨買入 7 億元美團 (3690) 及 6 億元小米 (1810) 股份，淨賣出 4 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 204 億元，6 月淨買入 50 億元。全周計，恒指跌 3.4%。

藍籌股 21 升 35 跌 2 持平。海底撈 (6862) 及安踏體育 (2020) 漲逾 10% 及 6%，為升幅最大藍籌。其次是小米 (1810) 及藥明生物 (2269) 升 5%。美團 (3690) 升逾 4%。申洲國際 (2313) 及阿里健康 (241) 升 3%。長實集團 (1113) 及新世界發展 (17) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175) 跌 2%。比亞迪 (1211)、恒隆地產 (101) 及華潤置地 (1109) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.5%，成份股 25 升 5 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及美團 (3690) 升逾 5% 及 4%，騰訊 (700) 升 2%。阿里 (9988) 跌 1%，快手 (1024) 跌逾 4% 創新低，為跌幅最大成份股。萬國數據 (9698) 跌逾 2%。明源雲 (909)、汽車之家 (2518) 及閱文集團 (772) 漲 8%、6% 及 5%，為升幅最大成份股。金蝶國際 (268) 及眾安在線 (6060) 升近 5%。微盟 (2013) 及海爾智家 (6690) 升 4%。全周計，恒生科指跌 5.9%。

板塊方面，本地銀行、內銀及內房股下跌，航運股急瀉。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 11%、7% 及 6%。軟件、遊戲、體育用品、有色金屬及鋼鐵股跑赢大市，漲幅居前。創夢天地 (1119) 升逾 8% 創一年新高，心動公司 (2400)、祖龍娛樂 (9990) 及家鄉互動 (3798) 漲逾 3%。李寧 (2331) 升近 4%。紫金磺業 (2899)、中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升 3%-6%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 3%-4%。

周五上証指數低開 0.4%，初段受壓，最多曾跌 1.2%，隨後輾轉上升至尾市，收報 3524.09 點，基本持平。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.7%。滬深兩市總成交約 11400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 2 億元，7 月以來淨賣出 3 億元，6 月淨買入 154 億元。全周計，上証指數升 0.2%，深証成指升 1.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院常務會議提出適時調低存款準備金率後，中國人民銀行宣布，於今年 7 月 15 日下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，釋放長期資金約 1 萬億元人民幣。(信報)

人民銀行公布，6 月新增貸款 2.12 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，高於市場預期的 1.85 萬億元。6 月底，人民幣貸款餘額 191.62 萬億元，按年增長 11.9%，增速分別比上月底高 0.1 個百分點。6 月底，廣義貨幣 (M2) 餘額 231.78 萬億元，按年增長 8.6%，高於市場預期增長 8.2%，增速比上月底高 0.3 個百分點。(信報)

國家互聯網信息辦公室發布《網絡安全審查辦法 (修訂草案徵求意見稿)》，提出掌握超過 100 萬用戶個人資料的營運者到海外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，以確保關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，維護國家安全。(信報)

中國汽車工業協會公布，6 月汽車銷量為 201.5 萬輛，按年下降 12.4%；今年首 6 月汽車銷量 1289.1 萬輛，按年增長 25.6%。6 月新能源汽車銷量 25.6 萬輛再創歷史新高，按年增長 1.39 倍；今年首 6 月新能源汽車銷量 120.6 萬輛，按年增 2.02 倍。(信報)

4) 個股訊息

中興通訊 (763) 公布，預計截至今年 6 月底止上半年，歸屬股東淨利潤 38 億至 43 億元人民幣，按年上升 1.05 倍至 1.32 倍。(信報)

舜宇光學 (2382) 公布，6 月手機鏡頭出貨量按年跌 27.1%，按月跌 13.7%，主要是因為受海外疫情及國內智能手機市場需求放緩的影響。期內，車載鏡頭出貨量按年升 34.6%，主要是因公司車載鏡頭市場份額的上升及去年同期受疫情影響；按月則跌 25.2%，因汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨。(信報)

首創置業 (2868) 公布，獲母公司北京首創城市發展集團提出私有化，每股 H 股作價 2.8 元，較停牌前 1.72 元，溢價約 62.79%。同時，提出以每股現金 2.33408 元人民幣，註銷其餘非 H 股外資股及內資股。(信報)

江西銅業 (358) 預料，按中國會計準則，截至今年 6 月底止，半年淨利潤按年增加 3.01 倍至 3.31 倍；去年同期淨利潤為 7.45 億元人民幣。(信報)



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