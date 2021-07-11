〈觀察〉鋼市供需未見反轉 政策成左右價格關鍵因素

亞洲鋼市出現緩漲甚至下跌情況，與歐美持續向上站穩高檔相比走勢脫鉤，對此，業界人士分析，目前鋼市尚未出現供需反轉，而在高鋼價狀況下，接下來左右價格的關鍵，會是各國的鋼鐵政策。

以各地報價來看，美國熱軋鋼捲報價從 6 月下旬啟動新一波上漲，紐約熱軋鋼捲報價從每公噸 1650 美元左右，一路衝上每公噸 1800 美元，7 月以來也維持在 1800 美元上下震盪。

不過，業者直言，美國高鋼價除了反應需求復甦，最重要的還是美國本身鋼鐵供給不足，加上實施 232 關稅，導致鋼品難以進入美國市場，供需嚴重失衡，進而推升鋼價狂飆，歐洲也有貿易壁壘政策，加上推動碳權、碳附加費等，進而墊高鋼鐵報價。

以中國來看，雖然市場普遍認為中國在碳中和議題，以及鋼鐵限產的供給側改革進行下，中國國內同樣面臨供給吃緊，價格將持穩續揚，但因為政府介入，導致鋼價壓抑，亞洲市場也同步緩漲。

中國鋼鐵工業協會就認為，中國五大部委聯合約談中國鋼鐵、銅、鋁等產業製造商，並加強對價格的控管力道，預期下半年鋼材價格將回檔後趨穩，全年鋼價走勢將呈現前高後低；中國指標鋼廠之一的寶鋼，8 月盤價全面平盤，也是連續第二個月平盤。

而國內也面臨同樣的問題，由於機械業、工具機等下游產業面臨成本大漲的壓力，中鋼 (2002-TW) 宣布，將與整體鋼鐵產業配合政府政策，協助穩定鋼價。