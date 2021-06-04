車用晶片荒好轉 通用看好上半年獲利 股價改寫新高

通用汽車 (GM-US) 周四（3 日）表示，由於應對全球晶片短缺成效比預期好，預估上半年獲利將遠優於原先預期，消息激勵當日股價勁揚 6.39% 至每股 63.46 美元，締造新高紀錄。

通用聲明提到，為因應晶片短缺調整汽車生產，預期交貨時間將推遲至第二季，因此上半年的獲利將會遠優於先前預估的 55 億美元。

此外由於車市需求熱絡，通用預計增加美國中、大型皮卡車產量，並看好全年業績成長，但未透露詳細預測。

通用執行長 Paul Jacobson 在與瑞士信貸（Credit Suisse）的線上會議中表示，儘管目前晶片供應仍不穩定，但公司透過生產調整，預計產量能較上月小幅提升，也預估晶片荒將持續至第三季。

Jacobson 認為下半年晶片短缺情形將逐漸好轉，明年有望恢復正常。

拜衝刺電動車轉型之賜，通用今年來股價上漲 52%，過去 12 個月來累計漲幅達 118%，遠勝標普 500 指數同期的 12% 和 34% 漲幅。

瑞士信貸分析師 Dan Levy 表示，通用汽車經銷商庫存量僅能滿足 22 天的銷售需求，通常情況下經銷商的庫存至少為 80 天。

Jacobson 說，由於消費對全款 SUV 與皮卡車需求強勁，未來勢必會補充經銷商庫存，但恐無法回到疫情前水準，因為空倉的經銷商太多了。

通用聲明中也提到，車廠在未來 6、7 兩月仍會受到晶片荒影響，但仍將晶片優先用在生產高利潤、需求更大的車款，如 SUV 與皮卡車。該公司也說，生產這兩款車型的組裝廠，今年夏季不會如往例停工兩周。

此外，由於工廠產線效率提高，位於密西根州弗林特（Flint）生產生產重型皮卡車的廠房，每個月將額外增加 1,000 輛的產能。

至於受晶片短缺影響遲遲未組裝完成的中型皮卡，通用也預計將在 7 月初陸續出貨。