後疫情時代 中國人行率先降準注資經濟 經濟學家怎麼看？

中國人行可能將關注重點從通膨轉向經濟放緩。中國人行週五 (9 日) 宣布， 7 月 15 日下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，，以利銀行降低貸款利率，預計釋放長期資金約 1 兆元人民幣。

儘管政策沒有重大變化，但值得注意的是，中國人行 QE 退場時間比它國央行提早許多，且降準行動是中國爆發新冠病毒疫情以來首次提高流動性之舉。

一些經濟學家 (如 TS Lombard 中國和亞洲研究主管 TS Lombard) 一直擔心大宗商品價格上漲可能會挫傷需求，並迫使人行採取中性政策立場。中國 6 月經濟數據疲軟，係因出口需求疲軟和供應瓶頸，導致 6 月製造業擴張放緩。中國服務業也因為新冠疫情導致大眾撙節支出而疲弱，導致許多銀行下調企業的經濟成長前景。

Green 認為，人行此舉動結束了 7 個月的緊縮政策，但不應被解釋為貨幣寬鬆，反而是當局為解決中小企業壓力所採取的方式，因為人行明確指出對小型銀行和企業的支持。

凱投宏觀分析師 Julian Evans-Pritchard 認為此舉是人行在不更動廣泛政策的情況下，促使銀行降低貸款利率的行動，因此對經濟的影響可能很小。

「儘管如此，隨著去年的刺激措施基本上完全退出，降準明確顯示出，決策者重點正轉向管理結構性壓力，包括高負債企業的資產負債表疲軟。」

投資者面臨的問題是，中國是否再次處於領先地位，就像率先爆發新冠疫情，接著復甦和通膨壓力拖累經濟，使其不得不採取行動。今年迄今，隨著大多數其他市場走高，中國股市一直處於落後者之一，iShares MSCI 中國 ETF (MCHI-US) 今年下跌了 3.8%。中國股市落後的部分原因是中國部分科技巨擘的監管審查加強，以及美中緊張局勢。