傳Panasonic在3月底前已出清特斯拉股票 可能大賺數千億日圓

《日本經濟新聞》25 日 (週五) 報導，日本 Panasonic(6752-JP) 已經在 2021 年 3 月底前，將手中持有的美國特斯拉 (TSLA-US) 股票全數出清。特斯拉股票在 2020 年大漲，Panasonic 出清持股應該會帶來數千億日圓進帳，資金到手後將用於今 (2021) 年 4 月併購美國大型軟體公司 Blue Yonder 等。

Panasonic 仍將繼續與特斯拉在電動車用電池方面維持合作關係。

Panasonic 上年度 (2020 年度) 的合併現金流量表 (Cash Flow) 顯示，包含出售股票在內的「權益法投資及其他金融資產出售及償還」金額報 4299 億日圓，較前年度增加約 3800 億日圓，推估其中大多數都與出售特斯拉股票有關。

Panasonic 在 2009 年與特斯拉簽下電動車用電池的供應合約。後來在 2010 年，Panasonic 為了強化合作關係，出資買進才剛在美國那斯達克 (NASDAQ) 掛牌上市的特斯拉股票，也是為了擴張自身的電池業務而向特斯拉提供資金。

Panasonic 在 2010 年砸下約 24 億日圓，買下 140 萬股的特斯拉股票，每股價格平均約 21.15 美元。依照 Panasonic 2019 年度 (至 2020 年 3 月) 的有價證券報告書，當時該公司持有的特斯拉股票市值約 800 億日圓。

特斯拉股票在 2020 年春天的時候開始大漲，2021 年 1 月一度漲至每股 900 美元水準；若考量到股票分割，股價與 2020 年 3 月底時相比漲了約 9 倍。如果 Panasonic 選在特斯拉股票大漲時賣出，進帳就會高達數千億日圓。

Panasonic 對於資金的需求正不斷增加，除了先前併購 Blue Yonder ，也持續投資提高車用電池產量。

特斯拉因為經營狀況改善而股價大漲，Panasonic 則把握機會出售特斯拉股票，把獲得的現金用於戰略投資。關於電動車用電池的供應，Panasonic 高層表示「今後與特斯拉之間的商業夥伴關係沒有變化」。