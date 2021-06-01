鉅亨美股雷達：高盛認為當前美股估值合理、但年內上漲空間已不大

盤前重要看點：

據投資銀行高盛 (GS) 的最新研究報告顯示，低利率、改善的勞動力市場、長期通膨溫和，皆意味著目前的美股估值似乎是合理的，因此投資者無需過於擔心美股會出現大幅下跌。

報告指出，近幾個月來，雖然 S&P 500 企業和市場分析師持續上調每股盈餘 (EPS) 之獲利預期，但美股基本上仍是橫盤整理，這令美股的估值並未再向上走高，顯示當前的宏觀經濟條件與企業獲利，是能支撐目前的美股估值。

根據高盛研報預估，S&500 估計在 2022 年 3 月落在 4200 點附近，到 2023 年 3 月漲至約 4500 點附近。

而截至上週五 (28 日) 美股收盤，S&500 是收在 4204.11 點，已抵達高盛的 2022 年 3 月之目標價，意味著若以高盛之預估來看，S&P 500 下半年的上行空間已經不大。

雖然以歷史標準衡量，當前 S&P 500 估值並不低，但預期隨著美國經濟的持續擴張，美股企業未來幾年的獲利能力也將持續強勁，這將持續幫助支撐估值、收斂估值。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 64.81 點，或 0.19%，收 34,529.45 點。

S&P 500 指數上漲 3.23 點，或 0.08%，收 4,204.11 點。

那斯達克指數上漲 12.46 點，或 0.09%，收 13,748.74 點。

費城半導體指數上漲 27.28 點，或 0.86%，收 3,186.56 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月 Markit 製造業 PMI，市場預期 61.5，前值 61.5。

美國 5 月 ISM 製造業 PMI，市場預期 61.0，前值 60.7。

達拉斯 Fed 5 月製造業活動指數，市場預期 36.5，前值 37.3。

重要個股動態：

1.AAPL (AAPL-US)

投資機構 New Street Research 發布最新研究報告指出，雖然首次支援 5G 的 iPhone 12 需求強勁，但由於更新不會太大，預期今年新一代 iPhone 需求將會下滑。

New Street Research 將蘋果股票評級由中性下調至賣出，預期股價可能比當前水平下跌 20% 至 30%，並將目標股價由 135 美元下調至 90 美元。

New Street Research 認為，iPhone 12 確實刺激了超級週期，但可能會抑制下一代 iPhone 的需求，並隨著經濟重啟，消費者將會普遍減少在電子產品方面的支出。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.TSLA (TSLA-US)

富國銀行在一份最新研報中表示，雖然馬斯克 (Elon Musk) 既是創新者，也有遠見，能給特斯拉吸引來出色人才，這是特斯拉的競爭優勢，但仍對特斯拉後市抱持謹慎態度。

5 月份，特斯拉股價累計下跌 16% 至 625 美元，主要原因是市場擔憂需求不足和晶片荒帶來的成本上漲，同期內那斯達克指數則下跌 6%。

富國銀行最近對特斯拉的態度相當謹慎，主要基於三點隱憂：

Model 3/Y 產能在 2022 年完全釋放，需求令人擔憂； 原物料價格已上漲逾 50%，這會抬高電池成本； 美國政府可能強化對駕駛輔助系統 Autopilot 的監管。

富國銀行對特斯拉股票的評級為與大盤持平，給出目標價為每股 590 美元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Zoom (ZM-US)

Zoom 週二 (1 日) 美股盤後公佈 2022 會計年度第一季財報。

市場預期 Zoom Q1 營收將落在 9.057 億美元，年增成長 176%；調整後每股盈餘預期落在 0.99 美元，年增成長 395%。

但在 Zoom 公布財報之前夕，投資者可能會對 Zoom 最新一季的財報持謹慎樂觀態度。

主要原因是，在上一季裡 Zoom 營收及獲利即超出了市場的普遍預期，甚至在疫情爆發前，Zoom 就已經不斷拿出超出預期的傲人財報，但隨著美國新冠疫苗接種擴大、且其他部分國家疫情正在消退的環境下，市場已開始擔心 Zoom 能否繼續保持強勁增長。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4.Amgen (AMGN-US)

投資機構 BMO Capital 分析師 Do Kim 將 Amgen 目標價自每股 296 美元上調至 301 美元，並維持優於大盤評級。

此前 FDA 在 8 月 16 日批准了 Lumakras 上市，Do Kim 預計，這對銷售的影響很小，但認為第二季的 1b 期聯合用藥數據和 2021 下半年的 2 期結直腸癌數據將提供額外的上行空間。