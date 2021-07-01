分析師：通膨上升非短暫 看好股票、黃金和大宗商品

美國投資公司 WisdomTree 全球研究主管 Jeremy Schwartz 指出，至少在未來五年內，通膨不會是暫時的，並且在接下來的幾年裡，都將會超過歷史平均水準。他建議投資人應加碼股票、黃金以及其他大宗商品。

Schwartz 表示，通膨的主要驅動力，是需求增加、貨幣供應量增加和貨幣流通速度上升。他指出，過去一年美國的 M2 貨幣供應量急劇增加，較疫情以前就增加了 40% 以上。

Schwartz 指出，長久的通貨膨脹將會帶來多方面的風險，尤其是在投資方面。如果投資人意識到通膨遠高於原先預期，就會開始尋找避險資產。該機構建議，投資人應減持債券，並增持股票、黃金和其他大宗商品。

分析師預期，為了應對通膨上升的壓力，美國聯準會 (Fed) 可能會將升息時間表提前至 2022 年。而且，Fed 很可能會在今年夏季末期，就宣布削減購債規模。

除了黃金之外，Schwartz 認為工業金屬也會有不錯的表現，特別是在電動車趨勢的帶動之下，銅與鎳等金屬將有望受益。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 曾表示，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，認為金價仍有上漲的空間，並預估，今年黃金平均價格將為每盎司 1925 美元，到 2022 年平均金價有望達到每盎司 2100 美元。

CIBC 的分析師指出，政府大規模財政刺激措施，也將為金價帶來支撐，這樣的趨勢短期內不會改變。美國總統拜登已經提出了一項 6 兆美元的支出計劃，可能將導致未來美國年度財政赤字超過 1.3 兆美元。