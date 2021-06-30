美銀：惡性通膨已不遠 美股牛市正走向終結

美國銀行認為，未來 2~4 年內美國通膨率至少有 2% 到 4%，而全球央行未來 6 個月內就將開始緊縮，只有一場大崩盤才能防止他們這麼做。

美銀認為，推升通膨的主因是資產、商品和住宅的漲價。事實上，5 月美股財報季中，美企提及通膨次數是去年 3 倍之多，美銀策略師當時就示警，「暫時性」的惡性通貨膨脹已在不遠處。

德意志銀行日前也警告，聯準會對於高通膨現況無視，使全球經濟坐在「定時炸彈」上。

儘管對於 Fed 所謂的「暫時性」，市場一直是持高度懷疑態度，但這還是被 Fed 作為決定貨幣政策的基礎，從目前的點陣信號看，Fed 要到 2023 年才升息，而那時候，通膨率很可能已經來到了兩位數。

美銀首席策略師 Michael Hartnett 認為，雖然美國過去 100 年的平均通膨率為 3%，2010 年代為 2%，2020 年為 1%，但 2021 年迄今，通膨的年化增長率為 8%。

Michael Hartnett 進一步指出，在財政刺激、經濟增長、商品及住宅通貨膨脹實質上已經永久化的情況下，還是有這麼多人相信通膨只暫時性的，這實在是令人摸不著頭腦。

Michael Hartnett 表示，雖然美股幾乎每天都在創下歷史新高，但是這超級派對現在正在走向散場，而導致其落幕的因素包括高價股票的通貨膨脹，轉向鷹派的央行，疲軟的經濟增長等。