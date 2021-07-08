Jefferies分析師：美國大麻股是致富良機 股價有望翻倍　

根據 Jefferies 分析師針對美國 7 檔大麻股的研究顯示，其中的 5 檔股價有望在未來一年翻倍，分析師形容這很可能將是「世代的致富機會」。

Jefferies 分析師 Owen Bennett 給予了 7 家美國大麻商「買入」的評級，包含 Curaleaf (CURLF-US)、Green Thumb Industries(GTBIF-US)、Trulieve Cannabis(TCNNF-US)、Cresco Labs(CRLBF-US)、Columbia Care (CCHWF-US)、TerrAscend (TRSSF-US) 和 Ayr Wellness(AYRWF-US)。

Bennett 認為，這是一個世代的致富機會，這些公司的潛在 12 個月平均漲幅預期超過 100%。 Bennett 估計，未來美國大麻銷售額將大幅飆升，規模從 2020 年的 170 億美元，升至 2025 年的 360 億美元，以及 2030 年的 640 億美元。

Bennett 指出，儘管基本面令人信服，目前機構投資人大多仍避開美國大麻市場，是因為大麻仍未得到美國聯邦政府的合法認可，但是他預計未來 12 個月內立法者有望提出新的立法，為資本市場活動帶來保護，催生新的金流與新的產業評級。

分析師指出，隨著美國越來越多洲宣布大麻合法化，大麻的被接受度增加，機構的投資人對此產業的興趣也有望因此而增加。隨著市場日益擴張，也帶來更多併購機會，該市場將進一步整合，可能預示著大麻產業在未來幾年將頗為動盪。

Global X 高級副總裁和策略部主管 Jay Jacobs 表示，隨著各州紛紛將大麻合法化，並以此獲得收入，大麻將成為今年的主要投資題材之一。他表示：「這是一個大麻產業發展的轉捩點。」