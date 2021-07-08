〈台股盤後〉航運回神 指數收紅小漲15.4點

台股今 (8) 日大幅震盪，尤其航運股午盤過後回神，推升指數收 17866.09 點，較昨日上漲 15.4 點，成交值 6378.44 億元，市場重心而在的貨櫃航商萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 盤中鉅幅震盪收紅，其中萬海收漲停 304 元。

台股今日傳產、電子各有表現，突顯選股的重要，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，個股及指數處於高檔，當沖比重高，顯示個股追高風險加大，現階段應以不追高為主。

台股今天早盤開在 17880.9 點，最低 17742.08 點，最高為 17935.11 點，終場收在 17866.09 點，較昨日上漲 15.4 點，成交值 6378.44 億元。

貨櫃航商三雄今天收盤表現來看，萬海收漲停收盤價報 304 元、陽明上漲 6.5 元，收在 216.5 元，列為分盤交易的長榮盤中一度觸及跌停 182 元價位，收盤報 207.5 元，較昨日上漲 5.5 元。

大盤權值股表現上，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 6 元收在 588 元，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 85 元，收在 3150 元，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.5 元，收盤價報 115.5 元，聯電 (2303-TW) 收盤報 53.1 元，較昨日下跌 0.5 元。

另外，電子股以 PCB 族群最強，顯示產業旺季的到來同時，市場資金積極卡位的動作。