台股翻紅高低震盪近200點 三大法人聯手賣超63.54億元

美股標普 500、納斯達克指數續創高，但台股今 (8) 日開高後，隨即翻黑下挫逾百點，下探 17742 點，隨著航運股止跌回穩，午盤過後更吸引大量買盤湧入，帶動指數翻紅，終場上漲 15 點，收在 17866 點，成功守住短均，上下震盪近 200 點，不過，三大法人持續站在賣方，聯手賣超 63.54 億元。

台股今天成交值放大至 6378.43 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 38.89 億元；投信賣超 13.97 億元，為連續 7 個交易日賣超；自營商也賣超 10.67 億元。三大法人合計賣超 63.54 億元。

航運族群歷經驚滔駭浪的盤勢，貨櫃航商萬海開高後一度翻黑，午盤後股價急拉，並攻上漲停 304 元，遭列分盤交易的長榮更是從跌停翻揚，終場上漲 2.7%，收 207.5 元，陽明也有 3% 的漲幅。此外，散裝航運股新興同步亮燈漲停。上市運輸類股指數終場大漲近 4%，成交比重仍占大盤 42%。

光學鏡頭廠大立光今天舉行法說會，吸引部分買盤進場押寶，終場上漲 2.7%，收在 3150 元；權王台積電股價下挫 1%，收 588 元；台達電、日月光投控、國巨等賣壓沉重；而聯發科、鴻海、廣達、矽力等則在盤上表現。

傳產方面，台塑集團股走弱，其中以台塑化下跌近 3% 最重，因而壓抑大盤走勢，但鋼鐵、水泥類股表現偏強，中鋼回神漲近 2%，春源、燁輝、彰源、威致等漲勢也都相當強勁，水泥雙雄股價漲逾 2%，幸福、嘉泥、東泥也強漲逾半根停板。

面板為今天盤面交投熱門族群，其中，彩晶董事會通過 170 億元資本支出預算案，擬在南科擴廠，帶動股價走強，一度觸及漲停，終場漲近 5%，收 22.95 元，雙虎也擺脫頹勢，上漲 1-2%。此外，由於 ABF 載板供給仍吃緊，在漲價效應發酵下，景碩 6 月營收報喜，第二季同創高，帶動股價直奔漲停 174.5 元，刷新歷史新高。