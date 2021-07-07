〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 力抗航運賣壓 守穩五日線

由於美股走弱，台股今 (7) 日午盤後賣壓湧現，先前漲多的航運類股全面跳水，影響大盤一度重挫逾百點，尾盤則隨著大單敲進台積電，終場跌幅收斂，收在 17850.69 點，下跌 0.35% 或 62.38 點，力守五日線，成交量 5841 億元，較昨日略縮。

權值股今日大多走跌，僅台積電獨強，最後一盤由黑翻紅，收在 594 元，持續靠攏半年線，聯發科則呈現貼息，小跌近 1%，鴻海也下挫，其餘如台塑四寶、國泰金、中鋼等均在盤下徘徊。

觀察今日資金流向，航運成交比重高達 42%、鋼鐵也有 7%，兩者合計接近 50%，電子則為 35%，以漲跌幅來看，航運、鋼鐵雙雙重摔近 6%、4%，電子則小漲作收，觀光也因微解封題材發酵，大漲近 5%，成為最強勢類股。

航運類股今日高檔賣壓沉重，貨櫃三雄全倒，陽明儘管 5 月獲利驚豔市場，尾盤仍一度逼近跌停板，終場跌幅收斂，小跌 3%，萬海持續走弱，大跌近 7%，回測月線支撐，長榮則除了 5 月獲利低於陽明，加上關禁閉效應，資金陸續撤離，終場跌停作收，表現最弱勢。

電子仍是今日盤面焦點，包括虹揚 - KY、智原、新唐、晶相光等，全數攻上漲停板，易華電、茂矽也有半根漲停板，其餘如矽力 - KY、菱生、偉詮電、界霖等，漲幅皆有 3% 以上。