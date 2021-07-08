航運股止血 台股放量小漲15點收17866點守住短均

美股標普 500、納斯達克指數創高，但台股今 (8) 日高檔震盪，早盤一度翻黑下挫逾百點，隨著航運股止穩，午盤後更吸引大量買盤湧入急拉，帶動加權指數翻紅，上漲 15.4 點，收在 17866.09 點，成功守住短均，成交值為 6378.43 億元。

部分資金轉進電子族群，成交比重回升至近 4 成，但呈各自表現，光學鏡頭廠大立光今天將舉行法說會，7 月拉貨動能可望比 6 月好，雖然外資看法分歧，但大立光今日股價仍在盤上表現，終場上漲 2.7%，收在 3150 元。

權王台積電今天下挫 1%，收 588 元，台達電、日月光投控、國巨等賣壓沉重，而聯發科、鴻海、廣達、矽力則力守盤上。傳產股方面，台塑、南亞下挫逾 1%，壓抑大盤走勢，鋼鐵、水泥類股表現較強勢。

航運族群今日上沖下洗，萬海早盤開高後一度翻黑，午盤過後股價急拉，並攻上漲停 304 元，遭列分盤交易的長榮，更是從跌停翻揚，終場上漲 2.7%，收 207.5 元，陽明也有 3% 的漲幅。此外，散裝航運股新興同步亮燈漲停。

中小尺寸面板廠彩晶董事會通過 170 億元資本支出預算，擬在南科擴廠，今日股價表現強勢，一度觸及漲停價，終場漲近 5%，收 22.95 元，雙虎也擺脫頹勢，股價連袂上漲 2% 上下，面板股為盤面交投熱門股。