晶片荒持續延燒 外媒：川普加劇了短缺

在新冠肺炎 (Covid-19) 期間，各國實行防疫封鎖限制的情況下，使得電子產品需求大增。而各國在疫苗接種持續下，復甦強勁也使得半導體供不應求，從而限制了汽車和許多其他產品的生產。有外媒指出，美國前總統川普也是導致晶片短缺的兇手之一。

報導指出，早在疫情前，川普於 2018 年中美貿易戰中對中國價值 340 億美元進口產品徵收 25% 的關稅中，就包括了半導體。在目前半導體價格上漲的情況下，這些關稅仍然有效，從中國進口的晶片已經減少了一半。

據研究公司 Panjiva 的數據顯示，來自中國的半導體僅佔美國整體半導體進口的 5% 左右，但是，來自其他國家的進口量增加，並不足以抵消來自中國供應的損失。

另外，在 2019 年，川普政府禁止美企向中國電信巨頭華為出售包括半導體在內的美國製造零組件，也產生了幾個不良後果。

首先，阻礙了在美國製造晶片，因為生產商再也無法出售給最大的客戶之一。華為也開始從不受禁令限制的日本和南韓供應商那裡獲取晶片。再者，中國開始增加自製晶片，並開始囤貨，以防美國的禁令加劇。美國半導體產業曾指出，川普的行動使美企損失了數百萬美元的銷售額。

上個月，拜登政府提出了幾項加強美國半導體供應鏈的措施，包括對美國製造的 520 億美元補貼，有望在今年底通過。拜登總統及其內閣官員也在與日本、台灣、南韓和歐盟的領導人進行談判，以增加對美國晶片的供應。然而，全球幾乎每家晶片廠都滿載運轉，各地的生產商都需要晶片。

拜登仍未廢除川普對中國進口商品的關稅，但他有權撤回，也可以針對半導體或任何產品類別發布有針對性的豁免。美國貿易代表辦公室已表示可能會這樣做。