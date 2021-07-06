晶片荒野火燒不盡 現代汽車巴西廠停工至7月14日

周二 (6 日)《韓聯社》報導指出，根據消息人士表示，現代汽車位於巴西的工廠因車用半導體短缺已於當地時間 7 月 5 日起停產，預計工廠停工將持續到 14 日。

報導稱，現代汽車巴西工廠在半導體供應不足的衝擊下，於 5 月起將作業制度從三班制減少到兩班制後，進一步在上個月改為一班制。

為了解決晶片不足的問題，近期現代汽車集團正在與韓國的車用晶片 IC 設計公司進行洽談，以減少對外國供應的依賴。

(圖片: AFP)

根據與現代汽車會面的韓國無晶圓廠公司的消息人士稱，現代正與當地的無晶圓廠公司會面，建立長期戰略以達成供應鏈多元化。這些無晶圓廠公司設計晶片，但將生產外包給台積電 (2330-TW) 和三星電子等。

不過也有業內人士表示，現代汽車希望將 MCU 等部分汽車晶片訂單轉給韓國的設計企業，但這些企業的技術仍落後於恩智浦和瑞薩電子等業界龍頭。

此外，一家韓國無晶圓廠的內部人士稱，汽車晶片市場的進入高門檻，再加上漫長而嚴格的資格認證過程也讓小型 IC 設計公司更難設計汽車晶片。一般而言供應汽車晶片需要 4～5 年的時間，而設計和生產家用電器晶片所花的時間可能不到一年。

之前現代汽車公布，受到海外市場需求強勁的帶動，6 月份汽車銷售量比去年同期成長 14%，達 354409 輛。不過因缺乏半導體零件的影響導致生產進度受挫，現代韓國國內銷售從 83700 輛下降到 68407 輛，而海外銷售則從 226127 輛躍升至 286002 輛。

