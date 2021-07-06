三星逐步退出LCD市場 面板雙虎將扮演供應鏈要角

南韓三星集團近期公布 2020 年百大供應鏈名單，台灣廠商合計共有 6 家入榜，與去年相同，其中，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 供應三星 LCD 面板，隨著三星顯示器 (SDC) 近年逐步退出 LCD 市場，轉擴大布局 OLED 市場，台廠角色可望更吃重。

三星過去液晶面板主要是由旗下三星顯示提供，但受近年中國面板產業崛起，LCD 產業深受削價競爭所苦，因此三星顯示也決議逐步退出，轉往發展 OLED，並擴大與台灣、中國面板廠在 LCD 上合作，包含友達、群創以及京東方等。

面板雙虎近年持續調整營運體質，擴大布局高階面板市場，友達目前就位居三星高階電視面板供應商，供應三星 8K 電視等面板。

隨著面板價格受惠遠距商機、宅經濟刺激，自去年中以來回穩走揚，也讓韓國面板廠數度延後 LCD 關廠計畫，今年中又傳三星顯示 LCD 關廠計畫將延長至明年，但觀察目前三星顯示在韓國境內也僅剩一座 8 代線 LCD 廠仍維持生產，韓廠退出 LCD 市場已成定局。

市場預期，未來三星所需的 LCD 面板將主要由中國、台灣廠商分食，而台廠過往就與韓廠保持良好供應鏈合作夥伴關係，未來可望進一步在三星供應鏈中扮演要角。

根據三星公布去年百大供應鏈名單，除了面板雙虎外，包含背光模組大廠中光電 (5371-TW) 也提供三星背光模組產品，其他還包含聯發科 (2454-TW)、健鼎 (3044-TW)、志超 (8213-TW) 等。