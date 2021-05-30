〈觀察〉韓廠再傳延後LCD關廠計畫 凸顯面板需求仍強

在遠距商機、宅經濟刺激下，面板價格持續走揚，統計今年以來電視面板價格已上漲近 3 成，顯示器、筆電面板漲幅也達逾 2 成，不僅讓面板廠重拾獲利，韓廠三星顯示器、LG Display 原定去年關閉的 LCD 計畫近期再傳出將再度延長至明年，凸顯這波面板景氣仍未止。

根據韓國媒體披露，三星顯示器已向內部員工表示將延長大尺寸 LCD 面板生產到明年，LGD 同樣已將去年關閉韓國國內 LCD 面板產線的計畫推遲到今年，據了解，三星今年第 1 季已經關閉一座 7 代線廠，轉發展 OLED，不過 8 代線 LCD 廠則持續生產。

去年疫情意外帶動面板需求量價齊揚，讓全球面板廠迎來漲價紅利，一甩過去營運頹勢，甚至讓韓廠關廠計畫緊急煞車，從去年上半年一路延至今年甚至明年才要正式關閉，也凸顯這波面板周期尚未到底。

產業人士分析，韓廠再次延後退出，正是因為 LCD 面板價格續居高檔，加上韓廠也同時經營電視品牌，若 LCD 面板需向中國或台灣面板廠購買，就必須承受高漲成本，不利獲利表現，因此希望延後 LCD 關廠計畫，滿足部分需求。

觀察這一波面板景氣循環，已破天荒創下連續一年上漲走勢，且全球電視、筆電、平板等通路庫存水準仍低，加上面板上游驅動 IC、偏光板、玻璃基板等供給仍吃緊，研調機構普遍認為，第 3 季面板價格仍可望持穩或維持小漲格局，第 4 季則將出現小幅反轉。

對於台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 而言，今年營運可望是豐收的一年，面板報價年初至今持續走揚，雙虎也同聲看好本季報價仍將上漲逾 1 成，訂單能見度直通下半年，在需求、報價強勁支撐下，市場預期雙虎今年季季都將賺近百億元，全年 EPS 上看 4 元。

值得注意的是，韓國、台灣面板廠在 2018 年開始面臨中國面板產能大舉開出、削價競爭壓力，陸續調整營運策略，韓廠計畫逐步淡出 LCD，並將重心轉往 OLED 技術發展，台廠則強攻高階產品、不求產能擴充，也讓近年全球面板版圖出現劇烈變化。

據研調機構 Omdia 統計，今年中國面板廠在全球面板供應市占將超過 6 成，達 63%，台廠則拿下約 22% 市占持平去年，韓廠則因關閉產線占筆將不及 1 成，僅達 9%。