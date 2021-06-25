南韓三星內部將推動疫苗施打 使用莫德納疫苗

據《韓聯社》25 日 (週五) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 以及三星顯示 (Samsung Display) 將從 7 月 27 日前後，各自替員工接種新冠疫苗。

三星電子在 6 月 24 日與南韓防疫當局進行協商之後，預計最快從 7 月 27 日開始，就會在京畿道的水原事業場 (公司總部) 以及龜尾 (慶尚北道)、光州、器興 (京畿道)、平澤 (京畿道) 等各個有附設醫療服務的場所，展開新冠疫苗的接種作業。

三星將使用美國莫德納 (MRNA-US) 所生產的新冠疫苗，施打對象則包含年滿 18 歲至 59 歲之間的公司員工、董事，以及合作廠商的駐點員工。

三星表示，該公司配合南韓當局針對年滿 18 歲至 59 歲民眾所計畫的疫苗接種時間，希望此舉能早日促成集團免疫，因此決定在公司內部實施疫苗接種。

隸屬三星集團的三星顯示也同樣在 24 日表示，各個事業場所將從 7 月 27 日開始實施新冠疫苗的接種作業。

除了三星集團，南韓的 SK 海力士 (SK Hynix)(000660-KR) 及 LG 顯示 (LG Display，LGD)(034220-KR) 等大型企業，也正考慮在職場實施疫苗接種。

而在此之前，南韓防疫當局就有意指示那些擁有醫療資源的企業，希望能從 8 月左右開始在各個主要工廠及事業場所展開疫苗接種。