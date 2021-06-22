傳三星電子將與LG Display簽訂採購合約 以進軍OLED電視市場

儘管新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，宅經濟也因此崛起，使得全球電視市場仍出現成長。報導指指出，南韓三星電子將使用競爭對手 LG Display 的 OLED 面板，以加速在全球 OLED 電視市場的擴張。

報導指出，三星電子將與 LG Display 簽訂採購合約，從 2022 年到 2024 年，每年採購 200 萬至 300 萬片的 OLED 面板。根據市調機構 Omdia 的數據顯示，2021 年第一季 55 吋通用 OLED 面板的平均價格為 510 美元，表明該合約價值將超過 5 兆韓元 (44 億美元)。

三星電子到目前為止仍沒有推出 OLED 電視，不過似乎已準備好進入 OLED 電視市場。三星電子決定從競爭對手 LG Display 採購 OLED 電視面板，是因為若要等到旗下的 Samsung Display 完成 QD-OLED 面板開發才進入市場，可能將錯過市場商機。

有業內觀察人士預測，Samsung Display 將在 2021 年開始量產 QD-OLED 面板，但仍需要相當長的時間來穩定生產初期的良率，因此預計明年的出貨量難以超過 100 萬台。

分析師表示，三星電子使用 LG Display 的 OLED 面板是不尋常舉動，因為 LG Display 與 Samsung Display 是明顯的競爭對手。 2017 年初，當日本的夏普停止供應面板時，三星電子從 LG Display 採購 LCD 電視面板。雖然三星電子和 LG Display 過去曾多次討論商業合作，但由於安全問題等各種原因始終未能達成協議。

由於近期 LCD 價格飆升，使得 LCD 電視獲利縮減，三星電子決定轉向進軍 OLED 電視市場。Omdia 的數據顯示，2021 年第一季 55 吋 LCD 面板均價達到 200 美元，年增 73.9%，與同期 OLED 面板價格年減 8.1% 形成鮮明對比。