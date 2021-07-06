海空運市況熱 中菲行6月、第二季營收續創新高

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (7) 日公布 6 月合併營收達 29.4 億元，月增 3.63%，年增 41.37%，續創單月新高紀錄，其中，第二季合併營收 83.96 億元，季增 21.78%，首見季營收衝破 80 億元，續創單季新高。

累計上半年，中菲行合併營收達 152.9 億元，年增 38.02%，已超越去年前 8 月營收規模。

中菲行表示，6 月仍以海運業務成長幅度最大達 130.7%，營收 12.85 億元，占整體營收比重 43.7%，而空運營收 15.44 億元，年增 10.4%，占營收比重 52.5%。

累計上半年，中菲行海運營收達 64.03 億元，年增 95.5%，空運營收 82.38 億元，年增 15%，呈現海空運市況維持走強態勢。

進入第三季後，由於海運運價節節攀高，並未有回檔跡象，據上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數已達 3905.14 點，續創新高，其中，美東線、美西線和歐洲線運價均創新高，且漲幅全面擴大，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價已突破 9000 美元。

貨攬業者樂觀看待，在空運運價持續處歷史高檔、海運運價更是不斷創高的激勵下，第三季表現有望再優於第二季。