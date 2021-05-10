藥華藥邀血液病權威小松則夫任日本子公司會長

啟動全球市場布局的藥華藥 (6446-TW)，已分別在美、日設立子公司。本月初宣布正式邀長期合作的前順天堂大學醫學院血液疾病科主任教授小松則夫（Dr. Norio Komatsu），擔任藥華藥日本子公司（Pharma Essentia Japan KK）董事暨會長。小松則夫不僅是日本血液疾病領域的權威，也是日本骨髓增生性腫瘤（MPN）研究專家，在世界醫界享有極高盛譽，就任後將積極協助藥華藥日本子公司團隊為日本患者提供最大貢獻，並期望透過藥華藥的國際平台與全世界血液腫瘤專家繼續交流合作，繼續領導對血液腫瘤疾病的深入研究。

小松則夫就任致詞表示：「藥華藥研發的 Ropeginterferon 是一個完全創新的長效型干擾素，不同於傳統干擾素，解決了干擾素長久以來棘手的副作用問題，患者僅能使用有限的劑量，療效也非常受限；另外，Ropeginterferon 也僅需兩周至四周注射一次，比過去市面上所有的干擾素都長效，已被譽為超級長效干擾素 (Super long-acting interferon)。因此，我一直希望可以盡快將 Ropeginterferon 引進日本市場，讓日本廣大的血液腫瘤患者也能受惠。

Ropeginterferon 的有效性已在歐洲的第三期臨床試驗中獲得證明，並於 2019 年獲得了歐盟的上市許可。在日本，藥華藥於 2017 年 2 月設立了日本子公司，現在正在日本進行有關真性紅血球增多症 (PV) 及原發性血小板過多症 (ET) 的臨床試驗。雖然血液增生性腫瘤的治療目標主要為預防血栓的形成，根據在國外進行的臨床試驗結果報告，Ropeginterferon 可以透過減少致病的基因突變，抑制疾病的惡化，部分患者有望獲得治癒。

一直以來，我作為醫生直接參與了真性紅血球增生症 (PV) 與原發性血小板過多症 (ET) 患者的醫療服務；今後，作為藥華藥日本子公司的一員，我也將致力於盡快讓日本的患者受惠於 Ropeginterferon。很高興能夠在不同於以往的層面上持續為日本的患者做出貢獻，期望今後可以透過藥華藥提供的患者服務平台，廣泛且全方位地為日本五萬名血液增生性腫瘤患者提供照護。」