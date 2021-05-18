藥華藥報捷 長效型干擾素藥物有望成新冠新藥

藥華藥 (6446-TW) 開發治療真性紅血球增多症 (PV) 的長效型干擾素藥物 P1101，由於可增加免疫力，同時去除體內病毒，成為輕、中症患者抗新冠新藥之一，目前已開始與國內北部醫學中心洽談。

印度公司開發的生物相似藥 Virafin，近期被印度官方核准緊急使用於新冠病患，據 Virafin 三期臨床試驗數據顯示，新冠輕、中度患者，服用藥品後，氧氣供應時間從 84 小時減少至 56 小時；病患服用藥物後第 8 天，症狀有顯著改善。

藥華藥表示，由於長效型干擾素藥物 P1101 的學名、成分與 Virafin 相同，可增加體內免疫力、殺死病毒，因此 P1101 也可提供國內醫學中心治療輕、中症新冠病患。

藥華藥指出，P1101 主要適應症為真性紅血球增多症 (PV)，去年 5 月在台上市，目前以自費市場為主，健保藥價則正在申請中；依法規規定，醫院可透過緊急採購流程向藥華藥購買 P1101，醫師經評估效益及風險，告知病患服藥、取得同意後，藥品即可以仿單外適應症提供給患者。

海外市場方面，藥華藥表示，官方除核准 Virafin 為緊急使用授權藥物外，由於印度新冠疫情嚴峻，印度當地醫療單位、相關業者也向公司洽詢 P1101 訂單量，後續也不排除 P1101 在印度申請緊急使用授權。

藥華藥指出，P1101 治療真性紅血球增多症的美國藥證，已向美國 fda 遞交藥證補件，依照 FDA 規定，FDA 會在收到補件後 30 天內，通知藥證完成審查日期。