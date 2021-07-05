北市7醫院供免費PCR不限市民 將建立普篩系統

台北市長柯文哲今 (5) 日在防疫會議上拍板，自 7 日起，開放北市聯醫、萬芳等 7 家醫療院所，免費提供民眾 PCR 核酸檢測，且不限台北市民，須採上網預約，並非隨到隨做，希望慢慢建立 PCR 普篩系統。

歷經北農、環南市場、虎林街染疫後，柯文哲在上午防疫會議中拍板，開放 7 家醫院 PCR 篩檢免費，分別為聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區、關渡醫院及萬芳醫院，北市府目前仍在協調其他醫院量能。

北市建議 PCR 篩檢對象為無症狀者、具有接觸史、具有旅遊史的民眾，柯文哲說明，若要帶隊前往醫院做免費 PCR，還是要先上網預約，原則上不是隨到隨做，以免一下湧入太多人，希望控制人流，建立普篩的 PCR 系統。

關於經費問題，柯文哲表示，還是要花錢，北市府先運用災害準備金支應，至於錢用完怎麼辦？他說，到時候再想辦法。

對於中正區國宅染疫事件，柯文哲坦言，數字確實有上升，忠勤里從 5 月 18 日到 7 月 1 日，6 棟 700 多戶，1 個多月內陸續有 16 案，上周突然出現 3 人，尚未看到很明確的感染源，因此認為這個地區可能有潛藏的不明感染源，目前里長正在造冊，一車一車拉到和平醫院篩檢。