離岸風電進度落後 經濟部估今年底累計容量達557MW

針對外界質疑離岸風電進度嚴重落後，經濟部今 (5) 日回應，今年底原定累計併網容量應為 933MW，並非 2.6 GW，但受疫情影響，估今年僅能完成 429MW 併網、累計達約 557MW，仍將低於原先預期，延誤容量則預計明年底前完成。

經濟部表示，因台灣季風影響，每年僅有約半年時間適合離岸風電施工，因此在 2019 年遴選契約規範時，即允許獲配風場容量業者可在獲配年度完成至少 50 % 風機併聯或 100 % 水下基礎安裝，並在次年度完成所有風機併聯。

經濟部進一步指出，依上述彈性規定，今年依約應商轉容量累計應為 933 MW，包含第二階段潛力場址允能一期 320 MW、海能 376 MW 等兩座風場，以及第一階段海洋 128 MW、台電一期 109 MW 等兩座示範風場。

不過考量今年疫情影響，經濟部表示，能源局已研擬相關措施，協助業者有效降低工程進度所受影響，其中台電一期、允能等風場受疫情影響進度，均依行政契約提出展延申請，且經同意展延期限，但預估上述風場仍可在今年底前完工併聯，共新增容量 429 MW，加上已完成海洋 128 MW，累計可達 557MW。

展望未來，經濟部表示，2023 年各風場將依原訂規劃期程如期完工，其中，台電原訂 2024、2025 年底完成加強電力網工程，將分別提前在當年 6 月完工，可望讓當年度競價風場提前完工併網，預期 2025 年底前離岸風電累計裝置容量達成 5617 MW 目標將如期達成。