全台逾208萬人次接種疫苗 陳時中：擬與Novavax洽談直購

全台自 7 月起擴大新冠疫苗接種對象，根據中央疫情指揮中心統計，截至 1 日止，累計超過 208 萬人次施打，指揮官陳時中表示，待新一批疫苗到貨，將優先考量讓公車司機納入接種對象，對於洽購 Novavax 疫苗，我國除了透過 COVAX 平台外，也打算同時與原廠談判直購疫苗。

根據最新統計，全台昨天共計 41759 人次接種疫苗，其中，阿斯特捷利康 (AZ) 19514 人次、莫德納 (Moderna) 22245 人次，累計接種突破 200 萬人次，達 208 萬 7587 人次，疫苗接種人口涵蓋率約 8.7%。

至於疫苗不良事件方面，AZ 疫苗新增 8 件非嚴重不良事件、21 件其他疑似嚴重不良反應、11 件死亡；莫德納疫苗新增 2 件非嚴重不良事件。

陳時中指出，下一波疫苗抵台後，預計會優先考量將公車司機納入接種對象。

Novavax 日前宣稱，其新冠疫苗對抗 Delta 等變異株效力達 93%，且能 100% 預防患者轉為重症，引發全球關注。外電報導指出，Novavax 公司證實，台灣已選擇透過 COVAX 平台取得該公司疫苗。

不過，陳時中透露，最近與 COVAX 聯繫都無法獲得明確的答案，因此除透過 COVAX 預定外，也同時與 Novavax 原廠談判洽購疫苗。

至於台積電、鴻海永齡基金會、慈濟基金會協助政府採購國際疫苗案的進度，陳時中僅表示，目前相關商業談判都在進行中，他一向秉持不要干擾原則，希望讓談判更加順利。