揭秘亞昕台中首發案 這裡的土地全台建商都在搶

上櫃建商亞昕國際 (5213-TW)2020 年銷售案量近 100 億元，今年推案更積極，除雙北桃園的推案外，還將首次進軍台中，看好台中旺盛人口成長力與購屋實力，選址嶄新的 14 期重劃區推案，據悉，這區土地不只台中在地明星建商瘋搶，全台開發商亦蜂擁而至，亞昕早已搶先佈局、手握四塊土地，首發案即將啟動。

500 萬流動人口紅利、全台最狂的消費力，打造台中成為房市一級戰區，每有新興重劃區出列，全台建商同步關注，甫開放的 14 期土地之所以吸引建商瘋搶，關鍵就在重大建設！廣達 404 公頃的 14 期重劃區位於北屯區，是台中第二大重劃區，採低密度規劃，交通機能超強、又有完熟商圈機能，漢神洲際娛樂商城、環球購物中心的確定進駐，更為該區房市再添柴火，加上巨蛋、洲際棒球場等建設動能，發展模式即將複製且更勝 7 期重劃區。

14 期重劃區是全台中唯一坐擁 74 沿線兩大閘道的重劃區，此為崇德路閘道。(圖: 業者提供)

值得一提的是，14 期重劃區是全台中唯一坐擁 74 沿線兩大閘道的重劃區，加上緊鄰崇德路、松竹路完熟商圈機能，商圈綠地學區預定地皆已完成規劃，主幹道 30 米寬，加上每個建案低建蔽率、高綠覆率，臨路至少退縮 6 米的規劃，全區建設完成就是豪宅區。

市場分析，該區購地成本極高，平均在 60 萬元上下，近期則已有每坪 70 萬元高價成交案例，回推房價至少 5 字頭，加上進駐的多為一級品牌建商，坪數規劃至少 40 坪起跳、總價 2 千萬以上，恐讓首購精英望之興嘆。

反觀亞昕 14 期新案，為打響台中首發案氣勢，並定調讓質感自住客也買得起，規劃 2 至 3 房產品，精準切入市場產品缺口，且全案僅 60 戶住家 2 戶店面，三面採光戶戶通風，皆是完全為自住客量身打造的產品。

台中 14 期重劃區採低密度規劃，吸引全台品牌建商搶進購地推案。(圖: 業者提供)

擁豐富推案實力的亞昕，過往推案秉持區域深耕的理念，案案精彩且獲獎無數，是國家建築金質獎的常勝軍，獻給北部年輕首購族的建築作品，坪效規劃總比同業強，品牌力深獲自住客肯定，近來，亞昕也與新潤攜手打造豪宅作品，跨足飯店業打造「亞昕福朋喜來登飯店」，以及前進馬來西亞的海外地產投資商場與酒店，更展現品牌的多元性。

亞昕此次進軍台中首部曲，將與台中在地一線品牌建商如寶輝、陸府、雙橡園、精銳、順天等同場較勁，集團上下謹慎規劃，不只找來台中知名建築師許榮江合作，結構方面邀請前竹中工務店副總經理田中純夫把關，將台北建商擅長的空間、收納等規劃配置引進台中，從建材、公設、車道等設計均細心把關，更重要的是全棟標配軟水設施、戶戶配備新風系統等，就是要讓台中人擁有的第一座亞昕宅，從內到外的生活品質、舒適度一次到位，完美詮釋品牌理念「亞昕蓋房子、放心一輩子」。