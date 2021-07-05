國產署公布第2批15宗地上權招標案 8/30開標

財政部國產署今 (5) 日公告今年第 2 批、共 15 宗國有地地上權招標，合計總面積共 7.05 公頃、權利金底價共 37 億 7528 萬元，預計 8 月 30 日開標。

根據國產署資料，這 15 宗地上權分布在 10 縣市，其中台中市有 4 宗、台南市、高雄市分別有 2 宗；另外，包括台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、屏東縣、澎湖縣各 1 宗。

國產署說，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5%，其中地租隨申報地價調整年息率為 1%，地租不隨申報地價調整年息率為 2.5%。

根據國產署規劃，今年將推出 3 批次招標，今天推出的第 2 批有 5 宗是首次公告，其中新北市土城區土地，對面為鴻海精密工業頂埔廠，鄰近頂埔捷運站、頂埔科技園區，交通便利。

至於桃園市桃園區土地，鄰近桃園區圖書館會稽分館、朝陽公園、青溪國小，公共設施完善；台中市北屯區鑫新平土地，屬水湳經貿園區東側重劃區，近中清路商圈、水湳中央公園，周邊發展熱絡。

而高雄市岡山區土地，近岡山文化中心、河堤公園、高雄捷運南岡山站，生活機能佳；屏東縣東港鎮土地，近東港鎮農會超市、東港高中、輔英科大附設醫院。

國產署表示，重新公告台南市平實營區原址範圍的台南市東區 2 宗土地，面積均超過 6000 平方公尺，近高雄榮總台南分院、平實公園、南紡購物中心。

另外，台中市東區土地位於干城重劃區內，面積超過 6000 平方公尺，近百貨商場、臺中糖廠湖濱生態園區，配合台中大車站計畫，發展前景可期。

對於疫情是否影響投標意願，國產署則樂觀預期不至於，原因是第一批投標時間正逢疫情嚴峻期間，但仍有 5 成的標脫率，預期在租金減免、緩繳等優惠措施下，加上地租條件優勢，可望持續吸引業者投標。