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特斯拉Q2交車破20萬輛 遜於華爾街預期

特斯拉Q2交車破20萬輛 遜於華爾街預期。(圖片：AFP)
特斯拉Q2交車破20萬輛 遜於華爾街預期。(圖片：AFP)

週五 (2 日) 特斯拉公布，2021 年第二季共交付 201,250 輛電動汽車，低於華爾街預期。

特斯拉週五公布第二季交車量和產量，第二季交車量達 201,250 輛，突破 20 萬水平，但不如華爾街預期。據 FactSet 數據顯示，市場預計特斯拉第二季交車量將落在 20.7 萬輛，其中包括 11.4 萬輛 Model 3、7.8 萬輛 Model Y，其餘為 Model S 和 Model X。

產量方面，特斯拉第二季共生產 206,421 輛電動汽車，其中包括 204,081 輛  Model 3 和 Model Y 車型，以及 2,340 輛的 Model S 和 Model X，優於首季表現 (約 18 萬輛)。

特斯拉未按地區或車型劃分交車量，也沒有報告中國與美國產能狀況。特斯拉週五也沒有提供 2021 年全年交車數字預測，但預估交車量年增速將超過 50%。特斯拉 2020 年交付約 50 萬輛電動汽車。

華爾街預測 2021 年特斯拉交車量約為 865,000 輛，特斯拉需要在下半年交付約 475,000 輛電動汽車才能達標。

特斯拉執行長馬斯克 5 月 31 日推文表示，特斯拉漲價是因為整個產業的供應鏈價格壓力所導致，特別是原物料價格。

受到零件短缺和價格上漲的影響，特斯拉 Model S 和 Model X 的銷量第二季大幅下滑，但特斯拉第二季的交車和產量表現都較第一季表現更好。特斯拉週五發布的新聞稿中強調，特斯拉團隊在應對全球供應鏈和物流挑戰方面做得非常出色。

特斯拉 (TSLA-US) 週五盤前股價變化不大，截稿前小跌 0.20%，暫報每股 676.87  美元。特斯拉今年迄今股價表現相當有趣，1 月份其股價一度超過 900 美元，首季下跌約 5%，收於每股約 668 美元，但在第二季漲幅達約 2%，收於每股 680 美元左右。

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