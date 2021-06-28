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鉅亨美股雷達：高盛看好諾基亞搶5G基地台市占、特斯拉受惠拜登充電樁建設

鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)

盤前重要看點：

美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布與兩黨參議員達成基礎建設協議後，上週五 (25 日) 材料和工業類股喜迎順風，微弱於預期的核心 PCE 指數，緩解聯準會 (Fed) 突然減碼購債的擔憂，銀行股在壓力測試通過後狂歡，Nike 創歷史新高，標普改寫新高紀錄。

標普上週漲幅為 2.7%，創 2 月初以來的最大單週漲幅，道瓊上週漲 3.4%，為 3 月中旬以來表現最好的一週，那指上週則漲 2.4%。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 237.02 點，或 0.69%，收 34,433.84 點。
  • 標普 500 指數上漲 14.21 點，或 0.33%，收 4,280.70 點。
  • 那斯達克指數下跌 9.3 點，或 0.06%，收 14,360.4 點。
  • 費城半導體指數下跌 12.31 點，或 0.38%，收 3,241.48 點。
S&P500 指數　圖片：anue 鉅亨
S&P500 指數　圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

  • 紐約 Fed 主席威廉斯發表談話 (FOMC 永久票委)。
  • 達拉斯 Fed 6 月製造業活動指數，市場預期 32.5，前值為 34.9。

重要個股動態：

1. 諾基亞 (NOK-US)

高盛分析師 Alexander Duval 在一份最新的研究報告中，將諾基亞股票評級由中性上調至買進，並上修目標價自每股 4.9 美元上修至 6.5 美元，這也是目前華爾街中諾基亞的最高目標價。

Alexander Duval 在研報中表示，考量 5G 的投資增長背景，以及無線產品獲得進展和市占率增長的可能性，有證據顯示，諾基亞 5G 基地台產品的市場地位在不斷增長，可能帶領諾基亞恢復往日輝煌。

Alexander Duval 並大膽預估，諾基亞將開始蠶食中國 5G 廠商的基地台市場率，尤其是在歐洲，故上修股票評級至買進，並上修目標價至每股 6.5 美元

NOK 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NOK 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

美國總統拜登計劃在基礎建設計劃內，針對美國充電樁投資數十億美元，對此鼓勵更多美國人購買電動車。

NORD/LB 汽車產業分析師 Frank Schwope 對此認為，美國政府要促使消費者購買電動車，更好的基礎設施是必需的，這有利電動車產業進一步擴展。 

在充電樁中，高速充電樁一直是特斯拉的競爭優勢，而其他汽車廠也正組建聯盟或投資創業公司，加快充電樁建設，以進軍電動車市場。

但目前美國充電樁建設遠遠落後於中國，截至今年 5 月，中國約有 88.4 萬個充電站，遠遠超過美國的約 4.2 萬個，調研公司 Cox Automotive 一項研究顯示，美國充電樁設施匱乏、續航里程擔憂和高價格是美國人不願意購買電動車的重要原因。

TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 每日優鮮 (MF-US)

中國知名生鮮電商每日優鮮 () 上週五 (25 日) 正式在那斯達克上市，IPO 首日下跌 9.30% 以每股 9.66 美元作收。

每日優鮮 IPO 招股書顯示，每日優鮮 2020 年淨營收達到人民幣 61.304 億元，淨損為人民幣 16.492 億元，調整後淨損為人民幣 15.897 億元。

招股書還顯示，每日優鮮 GMV (商品交易總額) 從 2018 年的人民幣 47.259 億元增長到 2020 年的 76.147 億元，年複合增長率為 26.9%；毛利率則從 2018 年的 8.6% 增加到 2020 年的 19.4%。

MF 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
MF 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
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