鉅亨美股雷達：高盛看好諾基亞搶5G基地台市占、特斯拉受惠拜登充電樁建設

盤前重要看點：

美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布與兩黨參議員達成基礎建設協議後，上週五 (25 日) 材料和工業類股喜迎順風，微弱於預期的核心 PCE 指數，緩解聯準會 (Fed) 突然減碼購債的擔憂，銀行股在壓力測試通過後狂歡，Nike 創歷史新高，標普改寫新高紀錄。

標普上週漲幅為 2.7%，創 2 月初以來的最大單週漲幅，道瓊上週漲 3.4%，為 3 月中旬以來表現最好的一週，那指上週則漲 2.4%。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 237.02 點，或 0.69%，收 34,433.84 點。

標普 500 指數上漲 14.21 點，或 0.33%，收 4,280.70 點。

那斯達克指數下跌 9.3 點，或 0.06%，收 14,360.4 點。

費城半導體指數下跌 12.31 點，或 0.38%，收 3,241.48 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

紐約 Fed 主席威廉斯發表談話 (FOMC 永久票委)。

達拉斯 Fed 6 月製造業活動指數，市場預期 32.5，前值為 34.9。

重要個股動態：

1. 諾基亞 (NOK-US)

高盛分析師 Alexander Duval 在一份最新的研究報告中，將諾基亞股票評級由中性上調至買進，並上修目標價自每股 4.9 美元上修至 6.5 美元，這也是目前華爾街中諾基亞的最高目標價。

Alexander Duval 在研報中表示，考量 5G 的投資增長背景，以及無線產品獲得進展和市占率增長的可能性，有證據顯示，諾基亞 5G 基地台產品的市場地位在不斷增長，可能帶領諾基亞恢復往日輝煌。

Alexander Duval 並大膽預估，諾基亞將開始蠶食中國 5G 廠商的基地台市場率，尤其是在歐洲，故上修股票評級至買進，並上修目標價至每股 6.5 美元。

NOK 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

美國總統拜登計劃在基礎建設計劃內，針對美國充電樁投資數十億美元，對此鼓勵更多美國人購買電動車。

NORD/LB 汽車產業分析師 Frank Schwope 對此認為，美國政府要促使消費者購買電動車，更好的基礎設施是必需的，這有利電動車產業進一步擴展。

在充電樁中，高速充電樁一直是特斯拉的競爭優勢，而其他汽車廠也正組建聯盟或投資創業公司，加快充電樁建設，以進軍電動車市場。

但目前美國充電樁建設遠遠落後於中國，截至今年 5 月，中國約有 88.4 萬個充電站，遠遠超過美國的約 4.2 萬個，調研公司 Cox Automotive 一項研究顯示，美國充電樁設施匱乏、續航里程擔憂和高價格是美國人不願意購買電動車的重要原因。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 每日優鮮 (MF-US)

中國知名生鮮電商每日優鮮 () 上週五 (25 日) 正式在那斯達克上市，IPO 首日下跌 9.30% 以每股 9.66 美元作收。

每日優鮮 IPO 招股書顯示，每日優鮮 2020 年淨營收達到人民幣 61.304 億元，淨損為人民幣 16.492 億元，調整後淨損為人民幣 15.897 億元。

招股書還顯示，每日優鮮 GMV (商品交易總額) 從 2018 年的人民幣 47.259 億元增長到 2020 年的 76.147 億元，年複合增長率為 26.9%；毛利率則從 2018 年的 8.6% 增加到 2020 年的 19.4%。