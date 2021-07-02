100美元已經不遠？多數分析師下半年繼續看漲油價

油價在今年上半年強漲逾 45% 之後，華爾街多數分析師仍看好後半年走勢，但並非所有人都如此相信。

亞洲時間周五 (2 日) 盤中，布蘭特原油期貨報每桶 75.76 美元，下跌約 0.11%；西德州原油期貨跌約 0.1%，報 74.28 美元，兩者在今年上半年，分別大漲超過 45% 及 51%。

對於後半年的走勢，一路看多的高盛、摩根大通都未改變立場。高盛認為，隨著需求回升，布蘭特原油第 3 季均價將超過每桶 80 美元。摩根大通預計，突破 80 美元的時間點將是第 4 季。

美國銀行的分析師更加看好，喊出明年夏季將突破 100 美元，一旦預測成真，將是油價自 2014 年之後，首次突破三位數。

與此同時，世界三大主要預測機構—OPEC、國際能源署 (IEA) 和美國能源資訊管理局 (EIA) 預計，需求主導的復甦將在 2021 年下半年加速。

然而，一些不確定性繼續給前景蒙上陰影。最主要的風險可能是 Delta 變種病毒，它在全球的傳播，可能加劇人們對石油需求受挫的擔憂，伊朗出口重返市場的可能性，目前則不明朗。

摩根士丹利首席石油分析師 Martijn Rats 表示，原油市場實際上仍可能出現破壞需求的事件。他對油價的分析，顯得比同行保守許多，認為到 2022 年中期，布蘭特原油的交易價格將在 75 美元至 80 美元之間。

標準普爾全球普氏能源資訊全球分析主管 Chris Midgley 則關注 OPEC + 會議，並認為它將對油價帶來「強烈影響」。

Midgley 認為，價格可能會短暫測試 75 美元上方，但隨著 7 月底之後歐洲買量的減少，回落至 70-75 美元附近。