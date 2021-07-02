〈能源盤後〉OPEC+推遲產量決議 原油走高但脫離盤中高點

週四 (1 日) 交易，原油期貨價格大幅走高，但因 OPEC + 推遲進一步放寬產量限制的決議，收盤已脫離盤中高點。

根據新聞報導，由於沙烏地阿拉伯支持自 8 月起至 12 月底增產 40 萬桶 / 日的提議 (總共增產 200 萬桶 / 日)，但阿拉伯聯合大公國 (UAE) 針對該提議與沙國發生爭執，所以 OPEC + 顧問委員會將於週五再次開會，接著再召開 OPEC + 部長級視訊會議。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，沙國的提議得到石油市場多頭的熱烈歡呼，因為分析師先前一直預期每月增加產量接近 50 萬桶 / 日。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.76 美分或 2.4%，收每桶 75.23 美元，為 2018 年 10 月以來的最高收盤價。

然而，8 月 WTI 原油期貨價格盤中達 76.22 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.22 美元或 1.6%，收每桶 75.84 美元，此為交易最活躍的契約。

沙國和俄羅斯力推增產 40 萬桶 / 日的提議，但 UAE 則希望更積極增產，因此在諮詢小組會議期間提出反對該提議，同時還要求改變用以確定減產水準的基線 (基線調高意味著 UAE 可降低減產幅度)。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.58 美分或 1.2% ，收每加侖 2.2676 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.79 美分或 1.3%，收每加侖 2.1562 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.20 美分或 0.3%，收近每百萬 Btu 3.662 美元，達 2018 年 12 月以來最高收盤價，因為美國西部持續處於創紀錄的高溫下。

EIA 公布，上週 (6/25 止) 天然氣庫存增加 760 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週天然氣庫存增加 630 億立方英呎。