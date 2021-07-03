〈能源盤後〉UAE爭執未解 OPEC+會議延至下週一 原油收盤錯綜

週五 (2 日) 交易，原油期貨價格小跌，係因交易者保持觀望，等待 OPEC + 會議的結果，因該組織先前針對年底前進一步放寬生產限制的計畫產生爭議。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 7 美分或 0.1%，收每桶 75.16 美元，本週上漲 1.5%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 33 美分或 0.4%，收每桶 76.17 美元，本週上漲 1.1%。

OPEC + 原定於週四結束會議，投資者本預期該組織將同意沙烏地阿拉伯和俄羅斯支持的協議，即 8 月起至 12 月底每月放寬生產限制 40 萬桶 / 日，意味著今年餘下時間總共增產 200 萬桶 / 日到市場。

然而，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 卻在 OPEC + 諮詢小組會議上反對該提議，導致會議推遲一日。報導稱，UAE 認為，用來判定其生產削減規模的產量基線應該提高，改為使用該國 2020 年 4 月時 384.1 萬桶 / 日做為參考，而非使用該國 2018 年 10 月 316 萬桶 / 日作為基線，倘若調整基線，意味著 UAE 可降低減產幅度。

OPEC + 部長級會議週五下午重啟，分析師對達成協議持謹慎樂觀態度。然而，媒體報導，週五下午的 OPEC + 部長級視訊會議仍未達成協議，且將於週一再次召開。

除了 UAE 以外，OPEC + 其他成員國都同意 8 月到 12 月底間放寬減產 40 萬桶 / 日，並將減產協議延長適用至明年年底，但 UAE 認為，減產協議延長校期的條件是上修其產量基線。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，「UAE 去年已經在某種程度上打破級別，要求給自家特權。總體來說，我們覺得 OPEC + 最近因為油價高、供應緊繃，似乎變得過於自信。我不認為 UAE 能如願以償調升基線 70 萬桶，但我相信他們會吵著拿到一些東西。」

分析師認為，如果 OPEC + 未能達成協議並延長適用現行減產協議，對原油來說將是一個積極的發展。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 認為，如果 OPEC + 無法達成協議，那 WTI 原油價格應該會上漲至 2018 年 10 月 3 日以上的 7 年高點每桶 76.9 美元。

德國商銀的 Weinberg 說：「驕兵必敗，過度自信可能有損 OPEC + 作為可靠貿易夥伴的形象，也可能引發內部爭端。中期來看，這可能會對油價構成壓力。」

另外，油田服務公司貝克休斯的數據顯示，美國石油鑽機數量增加 4 個至 376 個。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4% ，收每加侖 2.2998 美元，為最近月契約自 2014 年 10 月 28 日以來最高收盤價。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.1791 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.90 美分或 1.1%，收近每百萬 Btu 3.70 美元，達 2018 年 12 月 21 日以來最高收盤價，也是連續第九日收高。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 表示，美國各地的高溫促成了天然氣漲勢，進而收緊了供應量。他也指出，亞洲和歐洲的現貨價格同步大漲。