創投介入上市公司經營權 邱德成：與營運計劃背道而馳

針對達勝伍創投經由持股五成的鈺叡公司進行菱光科技 (8249-TW) 的收購案，創投公會理事長邱德成表示，保險公司出資高達七八成的創投，投資單一公司持股超過五成，又間接介入上市公司的經營權之爭，已經違背成立當時創投設立的營運計劃，也與保險資金不得介入被投資公司經營的規定背道而馳。

東元 (1504-TW) 經營權之爭浮上檯面，被發現參與此次經營權之爭的鈺叡公司，背後的大股東達勝伍創投，竟有高達 78% 的投資分屬六家保險公司所有，但這些保險公司依規定不能擔任達勝創投的董事，達勝伍創投這次介入收購菱光的投資，保險業股東是否被徵詢同意目前並不得而知。

不過，邱德成表示，保險公司的投資部門應該了解相關法規，不會支持利用創業投資公司去介入特定上市櫃公司的的股權之爭，達勝伍創投的管理公司應對保險業股東報告他們的投資評估程序。金管會政策上「希望透過創投的投資，導引保險資金支持國內新創事業的發展」，相關業者在做投資決策千萬別誤用政策上的美意。

邱德成表示，創投公司投資一家公司持股超過五成並不常見，再通過這家公司去收購上市公司的持股，間接介入另一家上市公司的經營權之爭，更是違背了保險資金運用的種種規定，這是一次嚴重的錯誤示範，他指出，希望創投業全力聚焦在協助新創事業創新創業以及產業升級上，莫忘成立創投的初衷。

正在籌組私募股權投資公會的邱德成進一步指出，在國發會訂頒的「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，就要求，希望向保險公司籌募資金的私募股權基金，遵守保險資金運用的各項規定，包括穿透式的投資資訊揭露，且不得介入被投資公司的經營。

邱德成指出，併購投資的確是私募股權投資的一種投資項目，如果想從事併購投資介入經營權，在籌組基金時，就不宜向保險公司籌募資金。邱德成說，未來，如果公會協助國發會出具新設私募股權基金的評估意見時，一定會把是否遵守保險資金運用的種種規定，列入重點查核。