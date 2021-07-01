〈東元改選前哨戰〉驚傳延燒到六大壽險 金管會出手管

東元經營權之爭，黃茂雄、黃育仁父子對決，由於傳出黃茂雄集資成立的鈺叡，背後有壽險資金，今 (1) 日驚動金管會，保險局長施瓊華表示，六大壽險公司「不得介入經營權之爭」，若後續管理有不符法令的地方，六大壽險應該行使股東權表達立場。

由達勝伍創投、中嘉董座郭冠群及東元黃茂雄旗下投資公司組成的鈺叡公司，上周一宣布砸逾 18 億元，以每股 29 元、溢價 19.34% 收購菱光過半股權，由於菱光目前是由東元集團第三代少東黃育仁掌控，意味東元經營權之爭戰線擴大。

面對黃茂雄以鈺叡出擊，黃育仁卻掌握到鈺叡的大股東達勝伍創投，同樣由郭冠群擔任董座，但背後卻有壽險公司資金。

施瓊華今日證實，達勝伍創投背後包括：宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、中國人壽等六大壽險公司。

施瓊華表示，六大壽險共持有達勝伍創投高達 78% 股權，總投資金額達到 12.3 億元，其中持股比最多的一家有達到 21.43%，最少亦有 5.71%。

施瓊華表示，金管會對於此個案本身沒有意見，但是背後的保險公司所持資金來自大眾，不應該去介入公司經營權之爭，因此若投資後目的不符合原來投資目的時，應該要善加行使股東權去表達意見，若不能確保屬性，以後就不能投資這樣的創投公司。