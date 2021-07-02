〈美股盤後〉130國力挺全球最低企業稅 能源股領軍 標普續寫新高

週四 (1 日) ) 華爾街靜待最新非農就業報告，石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 將產量決策會議推遲至週五後，油價上漲推動能源股漲勢，標普微漲 0.52%，連續第 6 個交易日創歷史新高紀錄。台積電 ADR 下滑近 1.50%，費半指數終場收黑。

政經消息方面，美國國會預算辦公室 (CBO) 週四將美國 2021 年經濟成長率預估上調至 7.4%。在經濟成長強勁和稅收提高之下，預測 2021 財年聯邦預算赤字較去年小幅下滑至 3 兆美元。

石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 將產量決策會議推遲至週五，主因是沙烏地阿拉伯與俄羅斯達成的初步增產協議遭阿拉伯聯合大公國反對，週五該委員會將再次開會以試圖彌合分歧。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 週四發布聲明表示，約 130 個國家 / 地區同意簽署國際企業稅收改革協議框架，包括至少 15% 的全球最低企業稅，但愛爾蘭、匈牙利、韓國等 9 國反對。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週四看好美國經濟強勁，將美國 2021 年 GDP 年增長率上調至 7.0%。IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 對 130 個國家同意支持全球企業最低稅表示歡迎。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.82 億例，死亡數突破 395 萬例，美國累計確診超過 3367 萬例，累計死亡數超過 60.4 萬。印度累計確診超過 3041 萬例，巴西累計確診 1855 萬例。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 131.02 點，或 0.38%，收 34,633.53 點。

標普 500 指數上漲 22.44 點，或 0.52%，收 4,319.94 點。

那斯達克指數上漲 18.4 點，或 0.13%，收 14,522.4 點。

費城半導體指數下跌 50.25 點，或 1.50%，收 3,295.06 點。

標普 11 大板塊中僅必需消費品板塊收黑。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.23%；臉書 (FB-US) 上漲 1.92%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.21%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.26%。

道瓊成分股多收高。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.40%；Nike (NKE-US) 上漲 2.27%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.42%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 7.41%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.21%；

費半成分股成災區。博通 (AVGO-US) 下跌 1.51%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.23%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.12%；美光 (MU-US) 下跌 5.73%；AMD (AMD-US) 下跌 0.66%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.05%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.49%。

台股 ADR 盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.45%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。

企業新聞

德國製藥商 CureVac (CVAC-US) 大跌 7.66% 至每股 67.85 美元。該公司最終試驗結果顯示，其 mRNA 新冠候選疫苗「CVnCoV」保護效力僅達 47%，扣除掉 60 歲以上慢性病人，保護力達 53%，遠低於同樣採 mRNA 技術的競爭對手輝瑞 / BioNTech 和 Moderna。

美超人氣連鎖甜甜圈 Krispy Kreme 私有化 5 年後，再次重返資本市場，週四 Krispy Kreme 掛牌上市，發行價定為 17 美元，股票代碼為「DNUT」，其開盤價為 16.30 美元，收於每股 21.00 美元，較發行價高出逾 23%。

滴滴 (DIDI-US) 週四大漲逾 15% 至每股 16.40 美元，市值自昨日的 680 億美元升至 786.29 億美元。

小鵬汽車和蔚來電動車銷量創單月新高，但華爾街對此消息反應平淡。小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 1.71% 至每股 43.66 美元。蔚來 (NIO-US) 下跌 4.32% 至每股 50.90 美元。

美光 (MU-US) 週四下跌 5.73%，連帶促使半導體類股收黑。週三美光公布最新財報，在 5G 和 PC 需求帶動下，營收優於預期，美光預測 DRAM、NAND 供應吃緊狀態延續到明年。

AMD (AMD-US) 週四下跌 0.66% 至每股 93.31 美元。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.96% 至每股 141.81 美元。歐盟週三無條件批准 AMD 收購賽靈思。

經濟數據

美國上周 (6/26) 初領失業金報 36.4 萬人，預期 38.8 萬人，前值自 41.1 萬人上調至 41.5 萬人

美國上周 (6/19) 續領失業金報 346.9 萬人，預期 334 萬人，前值自 339 萬人上調至 341.3 萬人

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 報 62.1，預期 62.6，前值 62.6

美國 ISM 製造業 PMI 報 60.6，預期 61.0，前值 61.2

華爾街分析

週四美股下半年開局樂觀，三大指數齊揚，標普連續第六個交易日破新高紀錄。

Baird Private Wealth 投資策略分析 Ross Mayfield 表示，歷史數據顯示，如果上半年表現強勁，那麼下半年實際上會更加強勁。今年迄今為止的市場來說，平淡無奇是很美好的，經濟成長足以支撐價格，許多資產類別的波動性處於歷史低位。

摩根士丹利預估，繼 5 月增加 559,000 人後，6 月新增非農就業人數將增加 620,000 人，主因是雇主積極招聘並提高薪酬，以吸引人們重返就業市場。

Lenox Wealth Advisors 投資長 David Carter 表示，今天就業數據和製造業數據支持了經濟成長持續但增速放緩的想法，如果過強的經濟數據促使聯準會升息速度快於預期，實際上，週五若公布疲弱的就業數據可能會受到市場歡迎。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主