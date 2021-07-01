台股再創新高 接下來由誰接棒

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 台股近日在航海及鋼鐵類股領軍下再創新高，一掃疫情爆發以來陰霾，除了股價創高外，6/29 當日也爆出六千億成交大量，一般來說高檔放量後，除非換手率充足，否則短線易形成個股震盪輪動格局，在此背景下，接下來該投資什麼？

A: 目前盤面資金流向，依舊聚焦在航海三雄，接下來歐美解封後購物需求大增，勢必再次帶動世界航運物流，缺船、缺櫃、塞港等問題無法解決狀況下，下半年航運依舊看好，但因為航運股已經上漲一段，新進換手資金將多以短線操作為主，長線來看，下半年仍看好，多頭趨勢不變。

除了航運類股外，拜登基建案兩黨初步達成共識，相關類股如鋼鐵、汽車等都有機會受益，像北美不鏽鋼通路商大成鋼 (2027)，就有機會直接受益，在國際通膨推力下，原物料飆漲是必然趨勢，因此，鋼鐵股在下半年也是關注焦點。

此外，電動車在特斯拉及中國政府扶持下，相關汽車晶片供不應求，而在新的拜登基礎建設中，更是加大力度對電動車補貼，預估將帶動其他汽車材料、車用二極體、電池材料等股價上揚，特別是二極體領導廠台半 (5425) 有望在下半年有不錯表現。

從國際盤面來看，美股三大指數除了小道瓊外，那斯達克及 S&P500 皆創新高，加上第三、四季是電子旺季，下半年資金有望開始回流電子類股，但領頭羊還待觀察，估計必須像是蘋果發布相關消息出現，電子股才會有新一波動能。

整體來說，在拜登基建加持下，國際盤勢沒有太大問題，國內資金目前仍聚焦航運、鋼鐵，在電子股成交比重沒有明顯提高下，投資人想要獲取短線價差獲利，建議還是順著航運、鋼鐵、電動車等拜登基建類股操作，表現會相對明顯，電子股受資金擠壓效應，相對速度會慢些，但下半年仍看好。

台股帶大量創高後收十字線，需要時間消化籌碼分歧，未來幾天還是以震盪為主，唯有選到行業領頭個股續航力才夠強，本周五美國非農數據發布，建議投資人保守為上，注意資金配置分批佈局。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑 LINE@官方帳號 @moneyedu

來源：《理財周刊》1088 期

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