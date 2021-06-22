台電中火燃氣機組獲特種建照 經濟部拚2025年上線

經濟部今 (22) 日召開臨時記者會，針對中火燃氣機組新建遞延議題，部長王美花親自上線說明，台電已拿到政院核發的台中電廠燃氣機組「特種建築物執照」，將啟動相關燃氣機組建設工程，並持續與台中市府溝通，力拚在 2025 年讓台中電廠第 1 部燃氣機組上線。

王美花表示，經濟部與台中市府目前是同中存異，雙方在以氣換煤、減煤減空汙立場一致，但台中市府要求台電先行拆除燃煤機組再新建燃氣機組，經濟部則希望先讓燃氣機組上線再逐步拆除燃煤機組。

王美花進一步指出，根據台電評估，若先拆除兩部燃煤機組將影響全台供電 2.8%，因此無法同意先拆除燃煤機組，希望在取得政院特種建築物執照後，即刻動工新建燃煤機組，若台中第 1 部燃氣機組可在 2025 年上線，經濟部將願請台電在 2026 年啟動拆除兩部燃煤機組及一根煙囪。

台電董事長楊偉甫補充，台電配合台中市府都審作業，但歷經 15 個月程序上仍無法得到共識，因此向主關機關內政部營建署提出法律解釋，得到中火區域並不必進行都審，也進一步向政院申請核發燃氣機組的特種建築物執照。

王美花表示，經濟部與台中市府陸續溝通，但近期因防疫尚未取得共識，將持續敞開大門與各界溝通，認為台中燃氣機組上線將推動整體能源轉型，且有助穩定供電，目前包含大潭、興達燃氣機組也持續新建中。

另一方面，針對 513、517 兩次全台大跳電檢討報告，王美花表示，相關報告已經送交院會，院長蘇貞昌也指示今年夏天須穩定供電，而外界關注的離岸風電第三區塊開發，相關草案在 5 月 11 日已公告，將在意見蒐集完成後，預計 7 月公告相關方案。